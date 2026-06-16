La prima giornata del Gruppo L della Coppa del Mondo 2026 si chiude con una sfida che potrebbe già risultare decisiva nella corsa agli ottavi di finale. Alle ore 21:00 del 18 giugno si affrontano Ghana e Panama, due nazionali che partono sulla carta alle spalle delle favorite del raggruppamento ma che vedono in questo confronto una grande occasione per alimentare le proprie ambizioni.

Da una parte le Black Stars, che sognano di tornare protagoniste sulla scena mondiale come accadde nel 2010, quando sfiorarono una storica semifinale fermandosi soltanto ai rigori contro l'Uruguay dopo il celebre errore dal dischetto di Asamoah Gyan. Dall'altra Panama, alla seconda partecipazione della sua storia a una Coppa del Mondo, determinata a cancellare il ricordo dell'esordio del 2018 e a conquistare i primi punti mondiali della propria storia.

Per entrambe la partita rappresenta già uno snodo fondamentale. Una vittoria permetterebbe infatti di affrontare con maggiore fiducia i successivi impegni del girone, mentre una sconfitta rischierebbe di complicare immediatamente il cammino verso la qualificazione.

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Il momento del Ghana

La partita tra Ghana e Panama sarà trasmessa in diretta TV sui canali che detengono i diritti della Coppa del Mondo 2026. Gli appassionati potranno seguire il match anche in streaming attraverso le piattaforme ufficiali abilitate alla trasmissione della competizione, sia da dispositivi mobili che da smart TV, tablet e computer.

Il Ghana si presenta ai Mondiali dopo aver dominato il proprio girone di qualificazione nella zona africana. Le Black Stars hanno chiuso al primo posto nel Gruppo I raccogliendo 25 punti in dieci partite e mostrando una notevole solidità difensiva, testimoniata dai soli sei gol subiti.

La federazione ghanese ha deciso di affidarsi all'esperienza di Carlos Queiroz per provare a rilanciare le ambizioni della nazionale. Il tecnico portoghese vanta una carriera lunghissima ad altissimo livello e può contare su un curriculum che comprende anche l'esperienza come vice di Sir Alex Ferguson al Manchester United, contribuendo ai successi europei e nazionali dei Red Devils.

Arrivato soltanto pochi mesi fa sulla panchina delle Black Stars, Queiroz ha impostato una squadra molto pragmatica. Il modulo di riferimento è un 4-5-1 estremamente compatto, costruito per limitare gli spazi agli avversari e colpire in ripartenza.

Le difficoltà principali riguardano la costruzione del gioco e la produzione offensiva. L'assenza di Thomas Partey priva infatti il Ghana del suo principale regista e costringe il tecnico a puntare su interpreti più fisici e meno creativi. Proprio per questo motivo gran parte delle speranze offensive saranno affidate alla velocità e all'esplosività di Antoine Semenyo, chiamato a fare la differenza negli spazi aperti.

Davanti, invece, il riferimento resta l'esperto André Ayew, ancora una volta leader tecnico ed emotivo della selezione africana.

Panama sogna il salto di qualità

Se il Ghana può contare su una lunga tradizione mondiale, Panama rappresenta invece una delle realtà emergenti del calcio internazionale. Con poco più di cinque milioni di abitanti, il Paese centroamericano è tra i più piccoli presenti alla fase finale del torneo.

Dopo la storica partecipazione del 2018, conclusa con tre sconfitte ma anche con il primo gol mondiale della sua storia, Panama è cresciuta notevolmente grazie al lavoro svolto dal commissario tecnico Thomas Christiansen.

Dal suo arrivo nel 2020, la nazionale panamense ha ottenuto risultati significativi, raggiungendo la finale della Gold Cup 2023 e qualificandosi per la Copa America del 2024. Un percorso che ha consolidato la credibilità internazionale dei Los Canaleros.

A differenza del Ghana, Panama cerca di costruire il proprio gioco attraverso il possesso palla. Il sistema preferito da Christiansen è il 3-4-3, un modulo che punta sul dinamismo degli esterni e sulla capacità di mantenere il controllo delle operazioni.

Quando perde il pallone, la squadra è in grado di trasformarsi rapidamente in un blocco molto compatto, grazie soprattutto alla duttilità di giocatori come Murillo, Davis, Rodriguez e Diaz, elementi fondamentali sia nella fase offensiva che in quella difensiva.

Il cervello della manovra resta Carrasquilla, mentre in attacco occhi puntati su Fajardo, attaccante che potrebbe rappresentare una delle sorprese di questo Gruppo L.

Una sfida che vale molto più di tre punti

Pur non essendo considerate tra le favorite del torneo, Ghana e Panama sanno perfettamente quanto possa essere importante partire con il piede giusto. In un girone equilibrato, conquistare i tre punti all'esordio potrebbe fare la differenza nella corsa verso gli ottavi di finale.

Il Ghana proverà a sfruttare la propria esperienza internazionale e la qualità delle sue ripartenze, mentre Panama punterà sull'organizzazione tattica e sulla capacità di gestire il possesso del pallone.

La sensazione è che possa nascere una partita molto equilibrata, nella quale i dettagli e gli episodi potrebbero risultare determinanti.

Le probabili formazioni

Ghana (5-4-1): Ati-Zigi; Yirenki, Adjetei, Mumim, Oppong, Mensah; Fatawu, Sulemana, Sibo, Semenyo; Ayew. Allenatore: Queiroz.

Panama (3-4-3): Mosquera; Andrade, Cordoba, Harvey; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Rodriguez, Diaz, Fajardo. Allenatore: Christiansen.

Cosa aspettarsi dalla partita

Ghana-Panama si preannuncia come una delle sfide più interessanti della prima giornata del Gruppo L. Le Black Stars cercheranno di imporre fisicità e verticalità, sfruttando la velocità di Semenyo e l'esperienza di Ayew, mentre Panama proverà a comandare il gioco attraverso il possesso e il pressing organizzato da Christiansen.

Sulla carta il Ghana possiede una maggiore tradizione internazionale, ma Panama ha dimostrato negli ultimi anni di poter competere contro avversari di livello superiore. Per questo motivo il confronto appare aperto a qualsiasi risultato e potrebbe regalare una delle sorprese più interessanti dell'inizio del Mondiale.

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