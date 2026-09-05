Lo Stadio Città di Gorgonzola ospita una sfida importante per il terzo turno di Serie C tra Giana Erminio e Dolomiti Bellunesi. La partita si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00: i padroni di casa sono ancora fermi a 0 punti, mentre gli ospiti hanno raccolto 4 punti nelle prime due giornate. Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI GIANA ERMINIO-DOLOMITI BELLUNESI IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi in diretta TV e streaming

sarà trasmessa in Italia su

e in streaming su

, nell'ambito della copertura della Serie C 2026/27. La partita inizierà domenica

e potrà essere seguita attraverso i dispositivi compatibili con i rispettivi servizi.

rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e individuare

tra gli appuntamenti della giornata.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi tra le partite di domenica 6 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà domenica 6 settembre 2026 allo

. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

. La partita sarà trasmessa in Italia su

e in streaming su NOW.

Partita: Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi

Competizione: Serie C

Data: domenica 6 settembre 2026

Orario: 15:00

Stadio: Città di Gorgonzola

Diretta TV: Sky Sport

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo due giornate, la Giana Erminio è a quota 0 punti, mentre le Dolomiti Bellunesi hanno raccolto 4 punti. La formazione di Gorgonzola ha perso 2-1 contro l'Albinoleffe all'esordio e poi è stata battuta 1-0 dal Lumezzane; le Dolomiti hanno invece superato 2-1 la Folgore Caratese e pareggiato 0-0 contro l'Alcione Milano.

Il momento della Giana Erminio

La

è ancora alla ricerca dei primi punti del campionato dopo due sconfitte consecutive. La squadra allenata da

ha iniziato con il 2-1 interno contro l'Albinoleffe e ha poi perso di misura sul campo del Lumezzane, con la rete di Gennaro Anatriello a decidere l'incontro. Nel frattempo, è arrivata anche la roboante sconfitta per 5-2 con l'Union Brescia in Coppa Italia di Serie C a complicare ulteriormente le cose.

La sfida con le Dolomiti Bellunesi rappresenta quindi un appuntamento delicato per la Giana, che davanti al proprio pubblico deve interrompere la striscia negativa e trovare magari la prima vittoria della stagione.

Il momento delle Dolomiti Bellunesi

Le

arrivano a Gorgonzola con 4 punti e ancora senza sconfitte. Dopo il successo esterno per 2-1 contro la Folgore Caratese, la squadra di

ha pareggiato 0-0 contro l'Alcione Milano, confermando una buona solidità difensiva.

Nell'ultima gara Bonatti ha schierato Sonzogni tra i pali, con Saccani, Mondonico, Gobetti e Trabucchi in difesa. A centrocampo hanno giocato Cossalter, Montenegro e Ba, mentre Clemenza e Mignanelli hanno agito a supporto di Kowalski. Il pareggio contro l'Alcione ha permesso alle Dolomiti di mantenere la porta inviolata per la seconda volta consecutiva. La trasferta contro la Giana Erminio può dunque permettere ai veneti di dare continuità al buon avvio e provare a conquistare la seconda vittoria del campionato.

Le probabili formazioni di Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi

La Giana Erminio

utilizzato da Gambirasio nelle prime due giornate. Mazza dovrebbe essere confermato in porta, con Ghezzi, Tornaghi e Golin davanti a lui. A centrocampo spazio a Pinto, Marotta e Renda, con Comelli e Nucifero sulle corsie esterne.

e Magazzù sono candidati a comporre il reparto offensivo. In assenza di indicazioni più aggiornate, la formazione riprende l'ultimo undici ufficiale schierato contro il Lumezzane.

Le Dolomiti Bellunesi potrebbero rispondere con il 4-3-2-1 visto contro l'Alcione Milano. Sonzogni dovrebbe difendere la porta, con Saccani, Mondonico, Gobetti e Trabucchi in difesa. Montenegro e Ba sono candidati alla linea mediana insieme a Cossalter, mentre Clemenza e Mignanelli possono agire alle spalle di Kowalski. Anche in questo caso l'undici prende come riferimento la formazione ufficiale dell'ultima gara disputata.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mazza; Ghezzi, Tornaghi, Golin; Comelli, Pinto, Marotta, Renda, Nucifero; Samele, Magazzù. Allenatore: Gambirasio.

DOLOMITI BELLUNESI (4-3-2-1): Sonzogni; Saccani, Mondonico, Gobetti, Trabucchi; Cossalter, Montenegro, Ba; Clemenza, Mignanelli; Kowalski. Allenatore: Bonatti.