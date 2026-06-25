Il Gruppo F entra in una fase decisiva con la sfida tra Giappone e Svezia, in programma ad Arlington. Le due nazionali si presentano all'appuntamento con obiettivi importanti in chiave qualificazione e con la consapevolezza che il risultato potrebbe incidere in maniera significativa sugli equilibri del girone. In un raggruppamento ancora molto aperto, ogni punto può fare la differenza nella corsa verso la fase a eliminazione diretta.

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Da una parte il Giappone punta a confermare quanto di buono fatto vedere finora, dall'altra la Svezia cerca risposte dopo una prestazione difficile nell'ultimo turno.

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Qui Giappone

Qui Svezia

Le probabili formazioni di Giappone-Svezia

Ilarriva alla sfida contro lain una posizione di forza dopo aver raccolto quattro punti nelle prime due giornate del. La squadra di Hajimeha impressionato soprattutto nell'ultima uscita, dominando la Tunisia con un netto 4-0 grazie alle reti di Kamada, Junya Ito e alla doppietta di Ueda. Un successo che ha confermato la crescita dei Samurai Blue, già protagonisti del pareggio per 2-2 contro l'Olanda all'esordio.Dall'altra parte, laè chiamata a reagiresubito proprio contro gli. La formazione di Grahamaveva iniziato il Mondiale con una convincente vittoria sulla Tunisia, ma il crollo nella seconda giornata ha complicato la situazione in classifica, rendendo fondamentale ottenere un risultato positivo ad Arlington.Suzuki; Tomiyasu, Itakura, H. Ito; Doan, Tanaka, Kamada, Nakamura; J. Ito, Ueda, Sano.Moriyasu.

Svezia (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelöf; Ayari, Nygren, Karlström, Bernhardsson, Gudmundsson; Gyokeres, Isak. Ct: Potter.

Cosa aspettarsi dalla partita

Ilpuò giocare con maggiore serenità, forte della possibilità di avvicinare concretamente la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, e proverà a sfruttare la velocità dei propri esterni e il momento di forma di

La Svezia, invece, dovrà trovare il giusto equilibrio tra la necessità di fare punti e l'attenzione a non concedere spazi alle ripartenze avversarie. Molto passerà dal contributo offensivo della coppia Isak-Gyökeres, chiamata a trascinare una squadra che non può permettersi un altro passo falso in un girone ancora apertissimo.

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