Gil Vicente–Casa Pia si gioca all’Estadio Cidade de Barcelos lunedì 27 aprile 2026 alle 21:15, Match valido per la trentunesima giornata di Liga Portugal. Ultime chance di qualificazione alla prossima Conference per i padroni di casa, ospiti a rischio retrocessione. Guarda ora Gil Vicente-Casa Pia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Gil Vicente

Il Gil Vicente si presenta al match con 46 punti e occupa la sesta posizione. Il dato più rilevante del suo percorso recente è la discontinuità: nelle ultime otto partite di campionato è arrivata una sola vittoria. In casa, però, il rendimento resta più solido rispetto al totale generale della squadra, con 27 punti raccolti nelle 15 gare interne stagionali. Nell’ultimo periodo al Cidade de Barcelos si alternano risultati diversi: un 2-2 contro l’Alverca, una vittoria netta per 3-0 contro l’AVS e una sconfitta per 0-1 contro il Vitória Guimarães, segnale di un rendimento non completamente stabile davanti al proprio pubblico.

Qui Casa Pia

Il Casa Pia arriva invece in una situazione più complicata in termini di risultati. La squadra è terzultima con 26 punti e non vince da otto giornate. Nelle ultime tre partite ha raccolto un solo punto: sconfitta per 3-1 contro l’Alverca, pareggio 0-0 con il Santa Clara e altro ko per 0-1 contro il Braga. Il dato recente evidenzia quindi una fase senza successi e con difficoltà a trovare continuità offensiva, visto che nelle ultime tre gare è arrivata una sola rete segnata.

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Gil Vicente-Casa Pia, probabili formazioni

: Figueira; Zé Carlos, Espigares, Buatu, Konan; Caseres, Esteves; Murilo, Garcia, Moreira; Varela.: Cesar Peixoto

Casa Pia (3-4-2-1): Sequeira; Goulart, Geraldes, David Sousa; Larrazabal, Mohamed, Ofori, Rosas; Livolant, Livramento; Mendes. Allenatore: Alvaro Pacheco

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