Il prossimo appuntamento è fissato per il 18 aprile, quando il Gimnasia affronterà l’Estudiantes de Río Cuarto, una squadra che sta vivendo un momento molto difficile. Il club cordobese non riesce a reagire e, a metà stagione, la situazione appare sempre più complicata: senza un cambio di rotta deciso, il rischio di tornare in seconda divisione a solo un anno dalla promozione diventa concreto. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GIMNASIA-RIO CUARTO SU BET365

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Il momento delle due squadre

L’ultima vittoria conquistata dal Gimnasia y Esgrima La Plata ha rappresentato una svolta importante: il club ha interrotto una striscia negativa di tre sconfitte consecutive nel Torneo Apertura ed è tornato a ridosso della zona playoff, a soli un punto di distanza. Un risultato che ha permesso alla squadra di tirare un sospiro di sollievo dopo settimane complicate, segnate anche dal cambio in panchina e da un periodo di forte instabilità.

Il momento negativo è confermato dai numeri: 10 sconfitte nelle ultime 13 partite, oltre all’eliminazione dalla Coppa Argentina. Negli ultimi giorni, inoltre, la dirigenza ha preso decisioni importanti escludendo diversi giocatori dalla rosa, segnale evidente delle tensioni interne.

In questo contesto, il Gimnasia parte con i favori del pronostico per la gara del 18 aprile, contro un avversario in grande difficoltà e con pochissimo margine d’errore. Per la squadra di La Plata si tratta di una buona occasione per continuare la risalita e provare a rilanciarsi definitivamente nella corsa ai playoff.

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