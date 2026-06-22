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La sfida tra Giordania e Algeria mette di fronte due nazionali già con le spalle al muro dopo le sconfitte all'esordio nel Gruppo J del Mondiale 2026.

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Con Argentina e Austria già avanti in classifica, il confronto di Santa Clara assume i contorni di uno spareggio anticipato: chi vince può rilanciare concretamente le proprie ambizioni di qualificazione ai sedicesimi di finale, mentre un altro passo falso rischierebbe di compromettere quasi definitivamente il percorso nel torneo.

Dove vedere Giordania-Algeria in diretta TV e streaming ufficiale

Giordania-Algeria sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sull'app di Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Qui Giordania

Laarriva all'appuntamento, un esordio che ha evidenziato il divario con le nazionali più attrezzate del girone. Alla prima partecipazione assoluta a un Campionato del Mondo, la formazione di Jamalsa di non poter più sbagliare.

I giordani hanno conquistato la qualificazione sorprendendo diversi avversari più quotati nel percorso asiatico, ma ora sono chiamati a dimostrare di poter reggere la pressione del grande palcoscenico. Con una rosa esperta ma in fase di graduale rinnovamento, la sfida contro l'Algeria rappresenta probabilmente l'occasione più concreta per conquistare punti e restare in corsa.

Qui Algeria

Anche l'è reduce da una partenza complicata,(3-0) che ha confermato la superiorità dei campioni del mondo. I, alla quinta partecipazione iridata ma assenti nelle precedenti due edizioni, tornano alcon l'obiettivo di ritrovare quella competitività internazionale che negli ultimi anni è venuta meno.

La squadra di Vladimir Petkovic dispone di maggiore esperienza rispetto agli avversari e vede in questa gara un passaggio obbligato per mantenere vive le speranze di qualificazione. I Fennecs sanno di avere sulla carta qualità e profondità superiori, ma dovranno trasformare il potenziale in risultati.

Le probabili formazioni di Giordania-Algeria

: Abulaila; Obaid, Al-Arab, Nasib; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Taha; Tamari, Olwan; Odeh Al-Fakhouri.: Sellami

Algeria (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Mandi, Chergui, Ait-Nouri; Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Maza, Amoura; Gouiri. Ct: Petković.

Cosa aspettarsi dalla partita

Ci si aspetta una partita equilibrata ma intensa, caratterizzata da grande agonismo e da una forte componente emotiva.e difficilmente potranno permettersi un approccio attendista.grazie a una rosa più esperta e tecnicamente superiore, ma lapotrebbe sfruttare entusiasmo e spirito di sacrificio per mettere in difficoltà i nordafricani.

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