Giordania-Algeria Mondiali 2026: dove vedere la sfida valida per la seconda giornata del Gruppo J: Tv, Streaming e probabili formazioni.
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La sfida tra Giordania e Algeria mette di fronte due nazionali già con le spalle al muro dopo le sconfitte all'esordio nel Gruppo J del Mondiale 2026.
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Con Argentina e Austria già avanti in classifica, il confronto di Santa Clara assume i contorni di uno spareggio anticipato: chi vince può rilanciare concretamente le proprie ambizioni di qualificazione ai sedicesimi di finale, mentre un altro passo falso rischierebbe di compromettere quasi definitivamente il percorso nel torneo.
Dove vedere Giordania-Algeria in diretta TV e streaming ufficiale
Giordania-Algeria sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sull'app di Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.
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Qui GiordaniaLa Giordania arriva all'appuntamento dopo il ko per 3-1 contro l'Austria, un esordio che ha evidenziato il divario con le nazionali più attrezzate del girone. Alla prima partecipazione assoluta a un Campionato del Mondo, la formazione di Jamal Sellami sa di non poter più sbagliare.
I giordani hanno conquistato la qualificazione sorprendendo diversi avversari più quotati nel percorso asiatico, ma ora sono chiamati a dimostrare di poter reggere la pressione del grande palcoscenico. Con una rosa esperta ma in fase di graduale rinnovamento, la sfida contro l'Algeria rappresenta probabilmente l'occasione più concreta per conquistare punti e restare in corsa.
Qui AlgeriaAnche l'Algeria è reduce da una partenza complicata, con la sconfitta contro l'Argentina (3-0) che ha confermato la superiorità dei campioni del mondo. I nordafricani, alla quinta partecipazione iridata ma assenti nelle precedenti due edizioni, tornano al Mondiale con l'obiettivo di ritrovare quella competitività internazionale che negli ultimi anni è venuta meno.
La squadra di Vladimir Petkovic dispone di maggiore esperienza rispetto agli avversari e vede in questa gara un passaggio obbligato per mantenere vive le speranze di qualificazione. I Fennecs sanno di avere sulla carta qualità e profondità superiori, ma dovranno trasformare il potenziale in risultati.
Le probabili formazioni di Giordania-AlgeriaGiordania (3-4-2-1): Abulaila; Obaid, Al-Arab, Nasib; Haddad, Al Rashdan, Al Rawabdeh, Taha; Tamari, Olwan; Odeh Al-Fakhouri. Ct: Sellami
Algeria (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Mandi, Chergui, Ait-Nouri; Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Maza, Amoura; Gouiri. Ct: Petković.
Cosa aspettarsi dalla partitaCi si aspetta una partita equilibrata ma intensa, caratterizzata da grande agonismo e da una forte componente emotiva. Entrambe le nazionali hanno bisogno dei tre punti e difficilmente potranno permettersi un approccio attendista. L'Algeria parte con i favori del pronostico grazie a una rosa più esperta e tecnicamente superiore, ma la Giordania potrebbe sfruttare entusiasmo e spirito di sacrificio per mettere in difficoltà i nordafricani.
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