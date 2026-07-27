Il primo turno del Mubadala DC Open di Washington propone una sfida dal grande fascino tra esperienza e talento emergente. L'americano Marcos Giron affronta infatti il giovanissimo australiano Cruz Hewitt, figlio della leggenda del tennis mondiale Lleyton Hewitt, in una partita che mette di fronte due generazioni diverse sul cemento statunitense.

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Il momento dei due tennisti

Giron arriva al torneo dopo aver superato le qualificazioni da seconda testa di serie, conquistando l'accesso al tabellone principale grazie a quattro set consecutivi vinti. L'americano aveva già mostrato una buona condizione durante la stagione sull'erba, riuscendo a vincere due incontri a Wimbledon prima di fermarsi al terzo turno contro il numero due del mondo Alexander Zverev.

Il 2026 di Giron ha avuto alcuni momenti positivi soprattutto nella prima parte dell'anno. I suoi migliori risultati nel circuito ATP sono infatti arrivati sul cemento all'aperto, con due semifinali consecutive raggiunte nei tornei di Hong Kong e Adelaide, confermando il suo buon adattamento alle superfici veloci.

Di fronte troverà Cruz Hewitt, protagonista di una storia particolare. L'australiano, attualmente numero 612 del ranking mondiale, a soli 17 anni farà il suo debutto assoluto nel tabellone principale di un torneo ATP. Un momento speciale per il giovane talento, che porta sulle spalle il cognome di uno dei campioni più amati della storia del tennis australiano.

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