Lo streaming gratis della gara Girona-Alaves: dove vedere la partita de LaLiga in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 10:02)

Altro turno de LaLiga, che propone un match che potrebbe risultare decisivo in chiave salvezza e zona medio-classifica. Girona e Alaves si affrontano venerdì 8 novembre alle ore 14:00 in una sfida tra due squadre in cerca di punti preziosi. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Girona-Alaves in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Girona-Alaves in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’occasione perfetta per seguire LaLiga dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Girona-Alaves” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Girona sta attraversando un periodo complicato e cerca punti salvezza per abbandonare l’ultimo posto in classifica. La formazione di Michel è ferma a 7 punti e dovrà contare sulla spinta del pubblico di casa per ottenere un risultato positivo.

L’Alaves, invece, mira a consolidare la propria posizione a metà classifica. La squadra di Coudet è dodicesima con 12 punti e arriva all’appuntamento con l’obiettivo di portare a casa un successo esterno sfruttando solidità difensiva e velocità in avanti.

Le probabili formazioni di Girona-Alaves — Il Girona dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2, puntando su equilibrio e intensità su entrambe le fasi, mentre l’Alaves si affiderà al classico 4-4-2, cercando di sfruttare la qualità dei propri attaccanti e la spinta sulle fasce.

Girona (4-4-2): Gazzaniga, Moreno, Blind, Reis, Rincon, Roca, Witsel, Martinez, Gil, Vanat, Portu. Allenatore: Michel

Alaves (4-4-2): Sivera, Otto, Tenaglia, Pacheco, Lekhedim, Vicente, Blanco, Suarez, Alena, Martinez, Boyé. Allenatore: Eduardo Coudet

Non perdere l’occasione di seguire Girona-Alaves in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni de LaLiga. Non perderti nemmeno un minuto di Girona-Alaves in streaming live gratis su Bet365.