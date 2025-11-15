Lo streaming gratis della gara di campionato Giugliano-Cerignola: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 11:34)

Il Girone C di Serie C propone una sfida interessante tra due squadre che cercano riscatto e continuità. Giugliano e Cerignola si affrontano domenica 16 novembre alle ore 14:30 in un match che mette in palio punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Giugliano-Cerignola in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Giugliano-Cerignola in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideali per analizzare ogni aspetto dell’incontro. È un’occasione perfetta per seguire la Serie C dal tuo dispositivo, ovunque ti trovi.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Giugliano-Cerignola” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Giugliano, tredicesimo con 15 punti, ha bisogno di ritrovare compattezza e continuità dopo un avvio altalenante. Colavitto punta sul gioco ordinato e sull’intensità per provare a far valere il fattore campo.

Il Cerignola, diciassettesimo con 13 punti, cerca risposte e punti salvezza. Maiuri vuole una squadra più concreta e proverà a sfruttare la velocità dei suoi attaccanti per colpire in contropiede.

Le probabili formazioni di Giugliano-Cerignola — Il Giugliano dovrebbe confermare il 5-3-2, con grande densità in mezzo al campo e due punte mobili in avanti. Il Cerignola risponderà con il 3-5-2, pronto a difendersi compatto e ripartire in velocità.

Giugliano (5-3-2): Russo, Vaglica, Caldore, Del Fabro, Laeza, D'Avino, Zammarini, De Rosa, Peluso, Baldé, Nepi. Allenatore: Gianluca Colavitto

Cerignola (3-5-2): Greco, Todisco, Gasbarro, Ligi, Spaltro, Vitale, Bianchini, Paolucci, Russo, D'Orazio, Cuppone. Allenatore: Vincenzo Maiuri

Non perdere l’occasione di seguire Giugliano-Cerignola in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Giugliano-Cerignola in streaming live gratis su Bet365.