Dove vedere Giugliano-Crotone in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Giugliano-Crotone: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 12:32)

Il Giugliano si prepara ad uno dei match più delicati della sua stagione. Il 6 aprile, la squadra di Di Napoli ha bisogno di strappare punti preziosi in chiave salvezza contro il Crotone. Il match, che si terrà allo Stadio Alberto De Cristofaro, avrà il suo calcio d'inizio alle 12:30. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GIUGLIANO-CROTONE SU BET365

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Il momento delle due squadre — Match delicatissimo per il Giugliano in chiave salvezza. La squadra campana si presenta al match con un biglietto da visita poco entusiasmante: diciassettesimo posto, solo otto vittorie guadagnate in stagione e trentuno punti in tasca, che al momento non permettono di guardare in modo positivo alla salvezza. I Tigrotti, tra l'altro, arrivano alla sfida casalinga con un trend di risultati altalenante, in cui hanno vinto due delle ultime cinque partite, ma hanno perso consecutivamente alla trentaduesima e trentatreesima giornata, rispettivamente contro Audace Cerignola e Casarano. Dato che il Picerno dista soltanto due punti ed il Sorrento tre, è importante riuscire a strappare tre punti.

Contro il Crotone, però, vincere è un'impresa ardua. La squadra di Longo infatti gode di ben altra situazione in classifica. I calabresi contano 55 punti in classifica ed hanno vinto tre delle ultime cinque partite disputate, di cui l'ultima contro l'Audace Cerignola per il risultato di 3-1, al termine di una prestazione convincente in cui è stato dato modo di sfoggiare il proprio potenziale offensivo. La formazione di Longo al momento si ritrova in piena lotta playoff e la posizione più probabile che riuscirà a strappare è quella per i trentaduesimi di finale. Dista sette punti dal gradino che consente di accedere ai sedicesimi, ma difficilmente la Casertana inanellerà diversi risultati negativi al punto tale da permettere il ribaltone del Crotone.

Le probabili formazioni di Giugliano-Crotone — Il Giugliano approccia alla sfida casalinga con un centrocampo folto ed una coppia di attaccanti composta da Prado e Balde. Nel 3-5-2 della squadra di Di Napoli la parola d'ordine è solidità. Per il Crotone, invece, il modulo disegnato da Longo è un dinamico 4-3-3, con una batteria offensiva in fiducia composta da Piovanello, Gomez e Zunno.

Giugliano (3-5-2): Greco, D'Avino, Caldore, Vaglica, Broh, Zammarini, De Rosa, Cester, D'Agostino, Prado, Balde. All. Di Napoli

Crotone (4-3-3): Merelli, Novella, Cocetta, Armini, Guerra, Gallo, Vinicius, Sandri, Piovanello, Gomez, Zunno. All. Longo