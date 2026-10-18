Ventidue gol subiti in nove giornate cominciano a pesare, soprattutto quando la classifica lascia pochissimo margine per altri passi falsi. Giugliano-Foggia si gioca lunedì 19 ottobre alle 20:30, con i campani chiamati a reagire dopo il pesante 0-4 casalingo contro l’Inter U23. GUARDA GIUGLIANO-FOGGIA IN STREAMING SU BET365

Anche il Foggia arriva da una sconfitta, l’1-3 contro il Potenza, ma la situazione dei rossoneri è differente. La squadra pugliese ha quattro punti in più e soprattutto numeri difensivi molto più solidi. Per il Giugliano, invece, la necessità è quella di ritrovare equilibrio senza perdere quella pericolosità offensiva che, soprattutto in casa, non è comunque mancata. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE GIUGLIANO-FOGGIA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Giugliano-Foggia in TV e streaming: dove vedere la partita

. La partita è valida per la decima giornata del Girone C di Serie C. L’incontro sarà disponibile nella programmazionededicata alla Serie C. Per conoscere il canale esatto sarà necessario fare riferimento alla programmazione definitiva dell’emittente per la serata di lunedì. La partita sarà disponibile anche in streaming. Gli abbonati Sky potranno utilizzare, mentre attraversosarà possibile seguire l’incontro con il relativo Pass Sport.

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Giugliano-Foggia: data, orario, TV e streaming

Partita: Giugliano-Foggia

Giugliano-Foggia Competizione: Serie C 2026/27, Girone C

Serie C 2026/27, Girone C Giornata: 10ª

10ª Data: lunedì 19 ottobre 2026

lunedì 19 ottobre 2026 Orario: 20:30

20:30 Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: Sky Go, NOW

Giugliano, 22 gol subiti: la reazione deve partire dalla difesa

Due vittorie, un pareggio e sei sconfitte raccontano le difficoltà attraversate dalnelle prime nove giornate. I sette punti conquistati hanno lasciato i campani al diciottesimo posto, ma è soprattutto un numero a spiegare l'attuale situazione:, più di due a partita. Lo 0-4 contro l’Inter U23 è stato il punto più basso dell’ultimo periodo. Nelle ultime cinque giornate sono comunque arrivate anche due vittorie, segnale di una squadra capace di produrre prestazioni efficaci ma che non è ancora riuscita a trovare continuità.

Il rendimento offensivo interno offre almeno un elemento dal quale ripartire. Nelle ultime tre gare davanti al proprio pubblico il Giugliano ha realizzato sei gol, cinque dei quali nella vittoria contro il Cosenza. Nello stesso periodo, però, ne ha incassati altrettanti. La priorità contro il Foggia sarà quindi accorciare le distanze tra i reparti e limitare quelle situazioni nelle quali gli avversari riescono ad arrivare troppo facilmente negli ultimi metri. Continuare a chiedere all’attacco di compensare i problemi difensivi rischia di diventare insostenibile.

Foggia, dieci reti incassate e una classifica più tranquilla

Ilarriva alla decima giornata con 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Un percorso ancora discontinuo, ma accompagnato da una solidità difensiva nettamente superiore rispetto a quella dell’avversario. I rossoneri hanno infatti subito, meno della metà dei 22 incassati dal Giugliano. L’1-3 contro il Potenza ha peggiorato il dato e interrotto un periodo nel quale erano comunque arrivate due vittorie nelle quattro partite precedenti.

L’attacco non ha invece prodotto numeri particolarmente elevati: sono nove le reti realizzate. Qualcosa è però cambiato nelle trasferte più recenti, con quattro gol segnati nelle ultime due gare lontano da casa: il 2-0 ottenuto a Cosenza e il 2-3 contro l’Inter U23. Contro la difesa più battuta del girone il Foggia potrebbe quindi trovare opportunità senza avere la necessità di forzare immediatamente la partita. La capacità di aspettare gli errori del Giugliano può diventare una delle armi più importanti della serata.

Giugliano-Foggia, le probabili formazioni

Il Giugliano dovrebbe cambiare qualcosa dopo il pesante 0-4 contro l’Inter U23. Tra i pali spazio a Bolletta, mentre la linea difensiva dovrebbe comprendere Improta, Minelli, Caldore e La Vardera. A centrocampo Forciniti, Varone e De Rosa, con Zammarini e Baldé chiamati a muoversi alle spalle di Ibe. Laezza rappresenta un’alternativa a Caldore, mentre Galletta è in ballottaggio con Varone. Indisponibili Ogunseye e Scaravilli.

Auteri dovrebbe invece affidarsi a una difesa a tre con Seck, Berra e Di Pasquale davanti a Saro. Todisco e Petito sono indicati sulle corsie, con Zuccon, Gallo e Haoudi nella zona centrale del campo. Davanti la coppia dovrebbe essere formata da Luciani e Ravasio. Restano aperti soprattutto i ballottaggi Oviszach-Petito e Panico-Haoudi, mentre Bigonzoni e Demeter sono indisponibili.

Giugliano (4-3-2-1): Bolletta; Improta, Minelli, Caldore, La Vardera; Forciniti, Varone, De Rosa; Zammarini, Baldé; Ibe. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

Foggia (3-5-2): Saro; Seck, Berra, Di Pasquale; Todisco, Zuccon, Gallo, Haoudi, Petito; Luciani, Ravasio. Allenatore: Gaetano Auteri.