Dopo le fatiche del turno infrasettimanale il girone C di Serie C torna in campo domenica con un turno ricco di scontri interessanti. Fra questi c'è il derby campano del De Cristofaro tra Giugliano e Sorrento in programma lunedì 29 settembre alle ore 20,30. Con Bet365 puoi seguire Giuliano-Sorrento GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
SERIE C
Giugliano-Sorrento, Serie C: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere Giugliano-Sorrento in diretta TV e in streaming LIVE—
Il match sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e diretta streaming su SkyGO e NOW.
Giugliano-Sorrento, il momento delle due squadre—
I gialloblu padroni di casa sono 15esimi in classificacon 5 punti, frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte con 9 goal fatti e 13 subiti che la portano ad essere la difesa più punita del torneo. Il Giugliano arriva da due sconfitte di fila di cui l'ultima 4-1 in casa del Cosenza. Gli ospiti rossoneri hanno 2 punti in meno dei rivali e sono terzultimi e assieme alla Cavese sono l'unica squadra senza vittorie finora. Il Sorrento arriva da due segni X di cui l'ultimo nel mid-week nello spettacolare 3-3 interno contro il Casarano.
Probabili formazioni Giugliano-Sorrento—
GIUGLIANO (4-3-3) - Russo; D'Avino, Laezza, Caldore, La Vardera; Zammarini, Prezioso, D'Agostino; Borello, Nepi, Njambe.
SORRENTO (3-4-1-2) - Harraser; Solcia, Fusco, Di Somma; Piras, Matera, Cuccurullo, Grecco; Cangianiello; Plescia, D'Ursi.
