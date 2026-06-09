Diciassette punti a testa, distacco nullo e una classifica che continua a restare estremamente corta. Goiás e Novorizontino si ritrovano faccia a faccia nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, quando all'Estádio da Serrinha andrà in scena una sfida che potrebbe avere conseguenze importanti nella corsa alle posizioni più interessanti della Serie B. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI GOIAS-NOVORIZONTINO CLICCA SU BET365.

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