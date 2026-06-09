Goiás-Novorizontino streaming, orario e probabili formazioni della sfida valida per la Série B brasiliana. Le due squadre arrivano all'appuntamento appaiate
Diciassette punti a testa, distacco nullo e una classifica che continua a restare estremamente corta. Goiás e Novorizontino si ritrovano faccia a faccia nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno, quando all'Estádio da Serrinha andrà in scena una sfida che potrebbe avere conseguenze importanti nella corsa alle posizioni più interessanti della Serie B. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI GOIAS-NOVORIZONTINO CLICCA SU BET365.
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Il momento delle due squadre
Il Goiás arriva all'appuntamento dopo il pareggio ottenuto nel derby contro l'Atlético Goianiense. Un risultato che ha lasciato sensazioni contrastanti: da una parte la capacità di restare competitivo contro un avversario diretto, dall'altra l'impressione di una squadra ancora alla ricerca della continuità necessaria per inserirsi stabilmente nelle zone nobili della graduatoria. I dodici gol segnati e i tredici subiti nelle prime undici giornate fotografano perfettamente questo equilibrio instabile.Sul fronte opposto il Novorizontino continua invece a costruire la propria stagione attraverso solidità e regolarità. Soltanto due sconfitte nelle prime undici partite rappresentano un dato significativo e spiegano perché la formazione paulista sia rimasta costantemente agganciata al gruppo delle pretendenti ai playoff. Il pareggio ottenuto sul campo del São Bernardo ha allungato ulteriormente una serie positiva che dura ormai da diverse settimane. Anche i precedenti raccontano una rivalità caratterizzata da grande equilibrio. Negli ultimi quattro confronti ufficiali entrambe le squadre hanno ottenuto due vittorie, mentre l'ultimo incrocio disputato alla Serrinha si è concluso con il successo per 1-0 del Goiás.
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