L'Allsvenskan torna in campo con una sfida importante nella parte bassa della classifica. Venerdì 17 luglio alle ore 19:00 l'IFK Goteborg ospiterà il Brommapojkarna al Gamla Ullevi, con entrambe le squadre a caccia di punti preziosi per migliorare la propria posizione. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI GOTEBORG-BROMMAPOJKARNA CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA GOTEBORG-BROMMAPOJKARNA SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Il momento dell'IFK Goteborg

L'IFK Goteborg attraversa un periodo complicato e ha bisogno di ritrovare continuità per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. La storica formazione svedese è reduce da due sconfitte consecutive contro AIK e Malmö, risultati che hanno rallentato ulteriormente una stagione ben al di sotto delle aspettative. Davanti ai propri tifosi, però, il Göteborg vuole reagire e rilanciare la propria corsa verso posizioni più tranquille.

Il momento del Brommapojkarna

Il Brommapojkarna occupa una posizione leggermente più favorevole in classifica, ma arriva alla sfida dopo la sconfitta interna contro la capolista Sirius. La squadra aveva mostrato buoni segnali nel mese di maggio e punta ora a ritrovare quel rendimento anche in trasferta, facendo leva su un reparto offensivo che ha dimostrato di poter creare occasioni contro qualsiasi avversario.

Cosa aspettarsi dalla partita tra IFK Goteborg-Brommapojkarna

L'IFK Goteborg dovrebbe cercare di prendere subito in mano il possesso del gioco, spinto dalla necessità di interrompere la serie negativa. Il Brommapojkarna potrebbe invece attendere gli avversari e sfruttare gli spazi in ripartenza. L'equilibrio tra le due squadre lascia immaginare una sfida aperta, nella quale gli episodi potrebbero fare la differenza.

Probabili formazioni IFK Goteborg-Brommapojkarna

Stefan Billborn dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Bishesari tra i pali. In difesa spazio a Eriksson, Bager, Erlingmark e Tolf, mentre in mediana agiranno Mansson e Kruse. Sulla trequarti dovrebbero partire dal primo minuto Alioum, Heintz e Lundqvist alle spalle dell'unica punta Bergmark-Wiberg.

Il Brommapojkarna dovrebbe rispondere con un 4-4-2. Cavallius difenderà la porta, con Orqvist, Cotton, Troelsen e Zanden nella linea difensiva. A centrocampo ci saranno Hansen, Strand, Derbali e Oppong, mentre in attacco spazio alla coppia formata da Berg e Bjorklund.

IFK Göteborg (4-2-3-1): Bishesari; Eriksson, Bager, Erlingmark, Tolf; Mansson, Kruse; Alioum, Heintz, Lundqvist; Bergmark-Wiberg.

Brommapojkarna (4-4-2): Cavallius; Orqvist, Cotton, Troelsen, Zanden; Hansen, Strand, Derbali, Oppong; Berg, Bjorklund.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI GOTEBORG-BROMMAPOJKARNA CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA GOTEBORG-BROMMAPOJKARNA SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA