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La Super League svizzera 2026/27 prosegue con la 2ª giornata, che propone la sfida tra Grasshoppers-Lugano, in programma domenica 2 agosto alle ore 16:30. Allo Stadion Letzigrund si affrontano due squadre che hanno iniziato la stagione con risultati diversi: il Lugano arriva all'appuntamento forte dei 3 punti conquistati all'esordio, mentre i Grasshoppers hanno raccolto 1 punto nella prima giornata e vogliono ottenere il primo successo stagionale.
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I Grasshoppers cercano la prima vittoria della stagioneI Grasshoppers tornano davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di conquistare il primo successo nel nuovo campionato. Dopo aver ottenuto un punto all'esordio, la formazione di Zurigo vuole dare continuità alle proprie prestazioni e sfruttare il fattore campo per fermare una delle squadre più competitive della Super League.
I padroni di casa proveranno a imporre intensità e organizzazione, cercando di limitare la qualità offensiva del Lugano.
Il Lugano vuole dare continuità al successo dell'esordioIl Lugano ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, conquistando i tre punti nella prima giornata. La formazione ticinese punta a confermarsi nelle zone alte della classifica e vuole ottenere un altro risultato positivo anche in trasferta.
Gli ospiti cercheranno di far valere la qualità della propria rosa e l'entusiasmo derivato dal successo inaugurale, con l'obiettivo di proseguire il percorso a punteggio pieno.
Il momento delle due squadreLa sfida tra Grasshoppers e Lugano mette di fronte due squadre che vogliono confermare le rispettive ambizioni. I padroni di casa cercano la prima vittoria del campionato, mentre il Lugano vuole dare continuità all'ottimo avvio di stagione.
L'equilibrio non mancherà, ma il momento positivo degli ospiti rende la sfida ancora più interessante in vista della seconda giornata di Super League.
Le probabili formazioni di Grasshoppers-LuganoLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero schierare i migliori giocatori a disposizione per una sfida valida per la seconda giornata della Super League svizzera.
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