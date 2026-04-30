Lunedì 11 maggio 2026, alle ore 00:30, l’Arena do Grêmio sarà teatro del confronto tra Grêmio Porto Alegre e CR Flamengo, una partita di grande rilievo valida per la quindicesima giornata della Série A brasiliana. Un match che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma entrambe alla ricerca di punti pesanti.

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Il momento delle due squadre

Il Flamengo arriva all’appuntamento da seconda forza del campionato, con 27 punti raccolti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. La squadra carioca ha costruito il proprio rendimento su un ottimo equilibrio tra fase offensiva e difensiva, con 26 gol segnati e soltanto 12 subiti, uno dei migliori dati del torneo.

Dall’altra parte il Grêmio occupa la quattordicesima posizione con 17 punti, ottenuti attraverso 4 successi, 5 pareggi e 5 sconfitte. Il percorso della squadra di Luís Castro è stato finora altalenante, ma il rendimento casalingo rappresenta un punto di forza importante.

Tra le mura amiche, infatti, il Grêmio si è dimostrato solido e difficile da battere, restando imbattuto con un bilancio di 4 vittorie e 2 pareggi, un dato che alimenta fiducia in vista della sfida contro una delle squadre più forti del campionato.

Il precedente più recente tra le due formazioni si è concluso in parità per 1-1, confermando come questo incrocio possa spesso risultare equilibrato e combattuto fino all’ultimo.

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