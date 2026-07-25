Domenica 26 luglio, alle ore 23:30 italiane, il Grêmio ospiterà il Fluminense in una sfida valida per il campionato brasiliano di Serie A. Si tratta di un confronto tra due squadre che stanno attraversando un momento non particolarmente brillante e che cercano punti importanti per rilanciarsi in classifica. I padroni di casa vogliono interrompere la striscia negativa delle ultime settimane, mentre gli ospiti puntano a ritrovare il successo dopo il pareggio dell'ultimo turno.

La partita si preannuncia equilibrata anche alla luce dei precedenti recenti, che hanno visto il Fluminense imporsi nelle ultime tre sfide contro il Grêmio. Per scoprire dove vedere Grêmio-Fluminense in diretta TV e streaming e seguire il match in tempo reale, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

Il Gremio arriva all'appuntamento in un periodo complicato. La formazione allenata da Luis Castro è reduce da due sconfitte consecutive in campionato, l'ultima delle quali sul campo del Mirassol, dove il gol di Carlos Vinícius non è bastato per evitare il ko. A questo si aggiunge anche la sconfitta rimediata in settimana contro il Bolívar in Copa Sudamericana, un risultato che ha aumentato le difficoltà della squadra in una fase delicata della stagione.

Nelle ultime uscite il Gremio ha faticato soprattutto a trovare continuità in fase offensiva, affidandosi spesso alle giocate di Carlos Vinícius, miglior marcatore della squadra, e alla qualità di Cristian Pavón, elemento fondamentale per la costruzione del gioco e principale uomo assist della formazione brasiliana.

Anche il Fluminense non sta vivendo un momento semplice, ma nell'ultimo turno è riuscito a conquistare un pareggio casalingo contro il Red Bull Bragantino grazie alla rete di Ignacio. La squadra di Rio de Janeiro continua a proporre un calcio basato sul possesso del pallone e sulla qualità dei suoi interpreti, pur alternando buone prestazioni ad alcuni risultati deludenti.

Dal punto di vista offensivo, il giocatore più in forma resta John Kennedy, miglior realizzatore della squadra, mentre Jefferson Savarino rappresenta una delle principali armi offensive grazie alla sua capacità di creare superiorità e rendersi pericoloso negli ultimi metri.

Le probabili formazioni di Gremio-Fluminense

Il Gremio dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Weverton tra i pali. In difesa spazio a Cristian Pavón, Gustavo Martins, Walter Kannemann e Caio Paulista, mentre in mediana agiranno Mathías Villasanti e Juan Ignacio Nardoni. Sulla trequarti sono attesi Tetê, Martin Braithwaite e José Enamorado alle spalle dell'unica punta Carlos Vinícius.

Il Fluminense dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco. Fabio difenderà la porta, con Guga, Thiago Silva, Juan Pablo Freytes e Renê a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a Hercules e Martinelli, mentre Jefferson Savarino, Luciano Acosta e Kevin Serna agiranno alle spalle dell'attaccante Hulk.

Gremio (4-2-3-1): Weverton; Cristian Pavón, Gustavo Martins, Walter Kannemann, Caio Paulista; Mathías Villasanti, Juan Ignacio Nardoni; Tetê, Martin Braithwaite, José Enamorado; Carlos Vinícius.

Fluminense (4-2-3-1): Fabio; Guga, Thiago Silva, Juan Pablo Freytes, Renê; Hercules, Martinelli; Jefferson Savarino, Luciano Acosta, Kevin Serna; Hulk.

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