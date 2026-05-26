Gremio-Torque si gioca all’Arena do Grêmio in una sfida di Copa Sudamericana che arriva con entrambe le squadre già qualificate alla fase successiva. Gli uruguayani sono primi nel girone, ma il Gremio resta leggermente avanti per qualità e fattore campo. Guarda ora il match di Coppa Sudamericana GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Gremio-Torque: probabili formazioni

: Weverton; Pavon, Guedes, Viery, Gabriel; Pérez, Noriega; Enamorado, Mec, Amuzu; Braithwaite.: Luis Castro

Torque (5-4-1): Torgnascioli; Aguero, Silva, Romero, Kagelmacher, Silvera; Pizzichillo, Siles, Montes, Obregon; Rodriguez. Allenatore: Marcelo Mendez

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