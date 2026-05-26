Gremio-Torque: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Coppa Sudamericana su Bet365
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Gremio-Torque si gioca all’Arena do Grêmio in una sfida di Copa Sudamericana che arriva con entrambe le squadre già qualificate alla fase successiva. Gli uruguayani sono primi nel girone, ma il Gremio resta leggermente avanti per qualità e fattore campo. Guarda ora il match di Coppa Sudamericana GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Gremio-Torque: probabili formazioniGremio (4-2-3-1): Weverton; Pavon, Guedes, Viery, Gabriel; Pérez, Noriega; Enamorado, Mec, Amuzu; Braithwaite. Allenatore: Luis Castro
Torque (5-4-1): Torgnascioli; Aguero, Silva, Romero, Kagelmacher, Silvera; Pizzichillo, Siles, Montes, Obregon; Rodriguez. Allenatore: Marcelo Mendez
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