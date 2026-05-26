Gremio-Torque: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Coppa Sudamericana su Bet365

Vincenzo Bellino
L'allenatore del Racing de Ferro colpisce con una testata il tecnico del Real Saragozza (Fonte Video Account X Francisco Casado)

Real Saragozza-Racing de Ferrol, furiosa lite tra i due allenatori a colpi di testate

Gremio-Torque si gioca all’Arena do Grêmio in una sfida di Copa Sudamericana che arriva con entrambe le squadre già qualificate alla fase successiva. Gli uruguayani sono primi nel girone, ma il Gremio resta leggermente avanti per qualità e fattore campo. Guarda ora il match di Coppa Sudamericana GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Gremio-Torque: probabili formazioni

Gremio (4-2-3-1): Weverton; Pavon, Guedes, Viery, Gabriel; Pérez, Noriega; Enamorado, Mec, Amuzu; Braithwaite. Allenatore: Luis Castro

Torque (5-4-1): Torgnascioli; Aguero, Silva, Romero, Kagelmacher, Silvera; Pizzichillo, Siles, Montes, Obregon; Rodriguez. Allenatore: Marcelo Mendez

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