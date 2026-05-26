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Arnaldi in crescita dopo il successo a Cagliari e buon rendimento a Roma, mentre Griekspoor arriva con risultati altalenanti sulla terra battuta. L’olandese resta comunque solido e più esperto nei match ATP, ma meno continuo negli ultimi tornei. Arnaldi parte leggermente avanti per forma e fiducia, soprattutto sul rosso del Roland Garros. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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