Arnaldi in crescita dopo il successo a Cagliari e buon rendimento a Roma, mentre Griekspoor arriva con risultati altalenanti sulla terra battuta. L’olandese resta comunque solido e più esperto nei match ATP, ma meno continuo negli ultimi tornei. Arnaldi parte leggermente avanti per forma e fiducia, soprattutto sul rosso del Roland Garros. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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