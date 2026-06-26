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Match tra due giocatori esperti delle superfici rapide: l’olandese Tallon Griekspoor, dotato di grande servizio e ottima attitudine offensiva, affronta l’australiano James Duckworth, specialista dei campi veloci e avversario sempre complicato nei primi turni Slam. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui GriekspoorGriekspoor arriva a Wimbledon con l’obiettivo di rilanciarsi dopo una stagione meno brillante rispetto alle aspettative. Il suo tennis sembra ideale per l’erba: servizio potente, risposta aggressiva e capacità di giocare in anticipo. Il problema è stata la continuità, perché quando il primo colpo non funziona il suo gioco perde rapidamente efficacia.
Qui Duckworth
Duckworth rappresenta un avversario molto scomodo: meno spettacolare, ma estremamente ordinato e capace di sfruttare ogni errore dell’avversario. L’australiano conosce bene le dinamiche dei match sull’erba e può mettere pressione a Griekspoor con scambi rapidi e grande attenzione nei game di servizio. La sua esperienza nei tornei veloci può essere un fattore importante.
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