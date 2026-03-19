La sfida NBA tra Grizzlies e Celtics si gioca alle 01:00 tra venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo. I Grizzlies cercano di sfruttare il fattore campo e la solidità difensiva per imporre il proprio ritmo e ottenere una vittoria importante in chiave Western Conference, mentre i Celtics puntano a un successo in trasferta per consolidare la posizione nella Eastern Conference e mantenere continuità di rendimento.