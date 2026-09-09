Ultima partita dei sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C. Allo Stadio Carlo Zecchini si affrontano Grosseto e Latina, chi vince affronterà nel turno successivo il Campobasso. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento nel migliore dei modi, avendo vinto i rispettivi impegni nel weekend. Padroni di casa più continui in queste prime tre giornate di campionato, con due vittorie e un pari all'attivo; ospiti altalenanti, anche se il successo col Forlì potrebbe aver contribuito ad un'inversione di tendenza. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Grosseto-Latina in TV e streaming

Grosseto-Latina si gioca mercoledì 9 settembre alle ore 18:00 allo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto ed è valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Serie C 2026/27. Per la gara in questione non sarà garantita la copertura televisiva nazionale, tuttavia gli spettatori potranno seguire il risultato in tempo reale tramite i siti ufficiali dei due club e le rispettive pagine social.

Qui Grosseto

Qui Latina

Inizio di stagione da favola per ilche dopo aver eliminato( il club laziale aveva schierato un giocatore squalificato, Valerio Mastrantonio), ha inaugurato nel migliore dei modi anche il. Pari all'esordio con loper il grifone d'argento, seguito dal doppio successo conquistato contro. Sette punti che al momento valgono il primato in classifica condiviso conIlarriva alla sfida di Coppa Italia Serie C con il morale alto dopo il primo successo stagionale in campionato, ottenuto contro il(2-0). La squadra diha però davanti un calendario molto fitto, con cinque partite in diciannove giorni, proprio per questo il tecnico potrebbe ricorrere a qualche rotazione aper gestire le energie.

L’obiettivo resta comunque quello di dare continuità al momento positivo e superare il turno in una competizione a cui il club tiene particolarmente. Lo scorso anno perse la finale col Potenza, una ferita ancora aperta che la compagine laziale proverà a rimarginare a partire dalla sfida col Grosseto.

Grosseto-Latina, probabili formazioni

(4-2-3-1): Cabella; Ciraudo, Gonnelli, Lorenzini, Alfani; Tosi, Della Mora; Fiorani, Fantacci, Gaddini; Mastroianni.: Paolo Indiani

LATINA (3-5-2): Di Donato; Calabrese, Porro, De Santis; Gerbaudo, D'Angelo, Lipani, De Cristofaro, Tomaselli; Gagliano, Plescia. Allenatore: Gennaro Volpe

Le chiavi di Grosseto-Latina

Grosseto-Latina: data, orario e canali

Partita: Grosseto-Latina

Competizione: Coppa Italia Serie C 2026/2027

Giornata: Sedicesimi di finale turno

Data: Mercoledì 9 settembre 2026

Mercoledì 9 settembre Orario: 18:00

Stadio: Stadio Carlo Zecchini

Diretta TV: Nessuna copertura televisiva

Diretta streaming ufficiale: Nessuna copertura televisiva

Ilparte avvantaggiato grazie alla maggiore continuità del momento, due vittorie consecutive in campionato, e ad una condizione che gli permette di affrontare la sfida con maggiore certezze. Il, invece, dovrà capire quanto il turnover inciderà sugli equilibri: con il tour de force in corso, la gestione dei titolari può modificare inevitabilmente il volto della squadra. Sarà interessante vedere se le seconde linee nerazzurre riusciranno a garantire la stessa solidità mostrata nel successo sul