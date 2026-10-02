In occasione dell’8ª giornata del Girone B di Serie C, sabato 3 ottobre alle ore 17:30 si affrontano Grosseto e Sambenedettese allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto. I padroni di casa sono saliti a 15 punti dopo il travolgente 4-0 ottenuto sul campo del Pineto, mentre la Sambenedettese è ferma a quota 2 punti dopo la sconfitta interna per 1-2 contro il Campobasso. Il confronto mette quindi di fronte una squadra ancora imbattuta e una formazione alla ricerca della prima vittoria stagionale.VEDI GROSSETO-SAMBENEDETTESE IN DIRETTA STREAMING SU BET365. Il Grosseto arriva all’appuntamento con quattro vittorie e tre pareggi nelle prime sette giornate, mentre la Samb ha raccolto appena due pareggi e cinque sconfitte. I toscani hanno inoltre segnato 13 reti subendone soltanto 4, mentre i marchigiani hanno realizzato 8 gol incassandone 13. Per seguire le gare disponibili in diretta puoi consultare suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Grosseto-Sambenedettese. Dove vedere Grosseto-Sambenedettese in diretta TV e streaming La sfida tra Grosseto e Sambenedettese sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW. Il calcio d’inizio è previsto per le 17:30 di sabato 3 ottobre, allo stadio Carlo Zecchini. Per seguire la partita in streaming è necessario: scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Grosseto-Sambenedettese tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio. È consigliabile controllare in anticipo la disponibilità della partita e le condizioni del proprio abbonamento, così da poter seguire regolarmente la diretta al momento del fischio d’inizio. Grosseto-Sambenedettese: data, orario e informazioni sulla partita Partita: Grosseto-Sambenedettese

Grosseto-Sambenedettese Competizione: Serie C 2026/27

Serie C 2026/27 Girone: B

B Giornata: 8ª giornata

8ª giornata Data: sabato 3 ottobre 2026

sabato 3 ottobre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Carlo Zecchini, Grosseto

Carlo Zecchini, Grosseto Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Il momento del Grosseto Il Grosseto è una delle squadre più in forma dell’intero Girone B e si presenta alla sfida con 15 punti, senza aver ancora conosciuto la sconfitta. Dopo i pareggi contro Pianese e Campobasso, la formazione di Paolo Indiani ha cambiato passo, ottenendo successi contro Perugia e Pineto. Proprio l’ultima trasferta abruzzese ha rappresentato una delle migliori prestazioni stagionali. Il Grosseto ha chiuso il primo tempo sul 3-0 grazie alle reti di Mannelli, Andreoli e Gaddini, prima di completare il poker nella ripresa con Francesco Fabri. Una prova autoritaria, accompagnata da una notevole solidità difensiva. Il sistema di riferimento resta il 4-2-3-1, con Sabattini alle spalle della punta e tre giocatori offensivi chiamati ad accompagnare Gori. Gaddini e Fabri hanno già dimostrato di poter creare superiorità sulle fasce, mentre il centrocampo garantisce equilibrio attraverso Damiani e Andreoli. Il momento della Sambenedettese La Sambenedettese vive invece una fase molto più complicata. La squadra di Roberto Boscaglia ha conquistato soltanto due punti nelle prime sette giornate e non ha ancora trovato una vittoria. Dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Pianese, che aveva interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive, è arrivato il nuovo ko interno contro il Campobasso. Contro i molisani la Samb ha però mostrato una reazione sul piano del gioco. Marranzino aveva trovato il gol dell’1-1 a inizio ripresa, ma il Campobasso è tornato avanti con Stoppa, conquistando tre punti al Riviera delle Palme. I rossoblù hanno avuto diverse occasioni per pareggiare, senza però riuscire a concretizzarle. Boscaglia dovrebbe mantenere una struttura a tre difensori, con il 3-4-1-2 come possibile riferimento. Il tecnico dovrà inoltre valutare la situazione di Camigliano, espulso contro la Pianese e assente nell’ultimo turno, mentre Sgarbi e Stabile restano candidati per comporre il reparto offensivo. Le probabili formazioni di Grosseto-Sambenedettese Il Grosseto dovrebbe confermare buona parte della formazione che ha dominato il Pineto. Marcu sarà il portiere, con Mannelli, Brenna, Ampollini e Pitti davanti a lui. Damiani e Andreoli dovrebbero formare la coppia centrale, mentre Fabri, Sabattini e Gaddini agiranno alle spalle di Gori. Possibili variazioni in base alle condizioni dei giocatori utilizzati nell’ultimo turno. La Sambenedettese dovrebbe ripartire dalla struttura a tre difensori utilizzata contro il Campobasso. Krapikas è candidato tra i pali, con Pezzola, Gigli e Zini nella linea arretrata. Nicoli e Perrotta potrebbero presidiare le corsie, mentre Piccoli, Candellori e Touré sono candidati per il centrocampo. Tunjov dovrebbe agire alle spalle di Sgarbi e Stabile, ma Boscaglia potrebbe modificare alcuni interpreti. Grosseto (4-2-3-1): Marcu; Mannelli, Brenna, Ampollini, Pitti; Damiani, Andreoli; Fabri, Sabattini, Gaddini; Gori. Allenatore: Paolo Indiani. Sambenedettese (3-4-1-2): Krapikas; Pezzola, Gigli, Zini; Nicoli, Piccoli, Candellori, Perrotta; Tunjov; Sgarbi, Stabile. Allenatore: Roberto Boscaglia.