Il ritorno davanti al proprio pubblico offre al Grosseto l'occasione per misurare immediatamente le proprie ambizioni contro un avversario abituato negli ultimi anni a frequentare le zone importanti della Serie C. Grosseto-Torres si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00 allo stadio Carlo Zecchini, in una gara che può fornire indicazioni interessanti sul percorso delle due formazioni. VEDI GROSSETO-TORRES IN DIRETTA STREAMING SU BET365

I toscani hanno mostrato nelle ultime settimane una discreta capacità di trovare la porta, accompagnata però da qualche concessione di troppo nella propria metà campo. La Torres arriva invece in Toscana con la necessità di trovare maggiore continuità soprattutto lontano da Sassari, dove alcune delle ultime uscite hanno evidenziato difficoltà nella gestione delle fasi negative della partita. Prima del calcio d’inizio si possono controllare anche altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI IN DIRETTA, mentre LOTTOMATICA CONSENTE DI CONSULTARE IL PROGRAMMA DELLE PARTITE LIVE. Un’ulteriore possibilità è VINCITÙ, DOVE PUOI CONTROLLARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI GROSSETO-TORRES. Tre opzioni da verificare a ridosso del fischio d’inizio per individuare quella più adatta alle proprie esigenze.

Dove vedere Grosseto-Torres in TV e streaming

Grosseto-Torres sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 254. La sfida della terza giornata del Girone B di Serie C è in programma domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00 allo stadio Carlo Zecchini. Gli abbonati potranno seguire l'incontro anche in diretta streaming su NOW, attraverso computer, smartphone, tablet, smart TV e gli altri dispositivi compatibili con il servizio.

Un’ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: una volta effettuato l’accesso, sarà possibile entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Grosseto-Torres tra gli incontri presenti nel palinsesto live. La disponibilità della partita e le condizioni previste per la visione possono variare, quindi è consigliabile effettuare un controllo a ridosso del calcio d’inizio.

Come accedere allo streaming di della gara

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Grosseto-Torres tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Grosseto-Torres: data, orario e canali

Partita: Grosseto-Torres

Grosseto-Torres Competizione: Serie C 2026/27, Girone B

Serie C 2026/27, Girone B Giornata: 3ª

3ª Data: domenica 6 settembre 2026

domenica 6 settembre 2026 Orario: 15:00

15:00 Stadio: Carlo Zecchini

Carlo Zecchini Diretta TV: Sky Sport 254

Sky Sport 254 Diretta streaming: NOW

Il momento del Grosseto: Indiani esalta la crescita dei giovani

Ilsi presenta alla sfida con entusiasmo dopo un avvio di campionato che ha probabilmente superato anche le aspettative iniziali. Dopo il pareggio per, i biancorossi hanno conquistato il primo successo imponendosi, salendo così a quattro punti. A colpire è soprattutto la personalità mostrata da una formazione con pochissima esperienza nella categoria., confermato alla guida della squadra dopo la promozione, ha sottolineato proprio questo aspetto dopo l'ultima vittoria, ricordando come il Grosseto scenda in campo cone con un'età media particolarmente bassa.

Indicazioni positive sono arrivate anche dalle situazioni da fermo. Il Grosseto ha trovato contro l'Ostiamare il primo gol stagionale su palla inattiva, un particolare sul quale Indiani aveva insistito molto durante il lavoro settimanale. I numerosi calci d'angolo e le punizioni conquistate rappresentano, secondo l'allenatore, un'altra testimonianza della capacità della squadra di portare con continuità il gioco nella metà campo avversaria. Il messaggio di Indiani resta comunque legato al collettivo: il tecnico ha attribuito questo avvio al lavoro portato avanti insieme da società, staff e giocatori. Contro la Torres l'obiettivo sarà quindi dare continuità a quanto mostrato nelle prime due giornate, sfruttando anche la spinta dello Zecchini.

Il momento della Torres: Greco avverte i suoi, «Grosseto giovane e frizzante»

Laarriva in Toscana dopo aver raccolto tre punti nelle prime due giornate. Alla sconfitta perè seguita la reazione davanti al proprio pubblico, con il successo per. Alla vigilia della trasferta,ha mostrato grande rispetto per l'avversario. Il tecnico rossoblù ha descritto il Grosseto come una formazione, capace di correre molto e soprattutto di presentarsi alla terza giornata sulle ali dell'entusiasmo generato dai risultati ottenuti contro Spezia e Ostiamare.

La partita avrà anche un significato particolare per Greco, che ritroverà Paolo Indiani, suo allenatore proprio ai tempi del Grosseto. Il tecnico della Torres si aspetta una sfida intensa e caratterizzata da numerosi duelli individuali, chiedendo ai suoi di farsi trovare pronti e soprattutto di dare continuità alla prestazione offerta contro la Sambenedettese.

Buone notizie arrivano intanto dall'attacco. Il nuovo acquisto Cristian Bunino è a disposizione e potrebbe trovare spazio già allo Zecchini, dall'inizio oppure a gara in corso. Greco ha inoltre indicato diverse possibili soluzioni tattiche, citando Pennington in posizione più interna e Carboni come alternativa offensiva capace di cambiare il volto della squadra. Proprio Carboni viene considerato una risorsa particolarmente interessante: secondo Greco si è presentato al lavoro con l'atteggiamento giusto ed è cresciuto anche fisicamente, caratteristiche che potrebbero permettergli di diventare un'arma importante sia da titolare sia entrando durante la partita.

Probabili formazioni di Grosseto-Torres

Paolo Indiani dovrebbe confermare gran parte del Grosseto protagonista dell'ottimo avvio di campionato. Leoni è candidato a partire tra i pali, mentre nel reparto arretrato dovrebbero trovare spazio Alfani, Gonnelli, Pitti e Della Mora. In mezzo al campo Fiorani e Gallucci sono tra le principali soluzioni a disposizione del tecnico, con Fantacci utilizzabile in posizione più avanzata. Davanti Gaddini e Mastroianni rappresentano due dei riferimenti offensivi, con Lorenzini e Tosi alternative a disposizione.

La Torres dovrebbe invece ripartire dal 3-4-1-2 utilizzato anche contro la Sambenedettese. Tirelli è atteso in porta, con una linea a tre nella quale Antonelli, Zanandrea e Berto sono tra i principali candidati. Sulle corsie possono trovare spazio Zecca e Liviero, mentre Giorico e Brentan si giocano spazio nella zona centrale insieme alle altre alternative a disposizione di Greco. Mastinu può agire alle spalle delle due punte, con Scotto e Di Stefano candidati a partire davanti. Attenzione però a Bunino, tornato a disposizione e pronto a essere utilizzato dall'inizio oppure durante la partita.

GROSSETO (4-2-3-1): Leoni; Alfani, Gonnelli, Pitti, Della Mora; Fiorani, Gallucci; Gaddini, Fantacci, Lorenzini; Mastroianni. Allenatore: Paolo Indiani.

TORRES (3-4-1-2): Tirelli; Antonelli, Zanandrea, Berto; Zecca, Giorico, Brentan, Liviero; Mastinu; Scotto, Di Stefano. Allenatore: Alfonso Greco.