Il Girone B di Serie C propone una sfida che può incidere in modo significativo sugli equilibri della classifica: il Gubbio ospita l’Arezzosabato 21 febbraio alle ore 14:30. I rossoblù sono noni con 33 punti e cercano continuità per restare agganciati alla zona playoff, mentre l’Arezzo vola a 59 punti, determinato a consolidare la propria posizione di vertice.
La diretta di Gubbio-Arezzo è disponibile per gli utenti registrati sulla piattaforma di riferimento.
Il momento delle due squadre—
Il Gubbio, nono con 33 punti, punta a sfruttare il fattore campo per conquistare un risultato di prestigio contro una delle squadre più forti del girone. La formazione di Domenico Di Carlo si affida a organizzazione e intensità per restare competitiva.
L’Arezzo, a quota 59 punti, sta disputando un campionato di altissimo livello. La squadra allenata da Cristian Bucchi si distingue per solidità difensiva e qualità negli ultimi metri, elementi che le hanno permesso di costruire un margine importante in classifica.
Le probabili formazioni—
Le probabili formazioni di Gubbio-Arezzo mettono a confronto due sistemi differenti. Il Gubbio dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, cercando equilibrio a centrocampo e profondità con le due punte. L’Arezzo risponde con il 4-3-2-1, modulo che garantisce compattezza tra le linee e qualità alle spalle dell’unica punta.
Gubbio (3-5-2): Bagnolini, Di Bitonto, Signorini, Bruscaglia, Tentardini, Hraiech, Carraro, Rosaia, Zallu, La Mantia, Tommasini. Allenatore: Domenico Di Carlo
Arezzo (4-3-2-1): Venturi, Perrotta, Gilli, Chiosa, Righetti, Guccione, Eklu, Chierico, Pattarello, Tavernelli, Cianci. Allenatore: Cristian Bucchi
