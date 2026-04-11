Gubbio-Pianese Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Serie C LIVE

Gubbio-Pianese, match valido il 36° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 07:51)

Allo stadio “Barbetti” va in scena una sfida dal peso specifico altissimo tra Gubbio e Pianese, uno scontro diretto che può incidere in maniera concreta sulla corsa playoff del Girone B di Serie C. A poche giornate dalla fine, il margine di errore si è ridotto al minimo e questo confronto rappresenta uno snodo fondamentale per entrambe: da un lato la necessità di rilanciarsi, dall’altro la volontà di difendere una posizione costruita con continuità durante la stagione. Guarda ora Gubbio-Pianese GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Gubbio — Il Gubbio si presenta all’appuntamento in una fase complicata, segnata da un evidente calo di rendimento nelle ultime uscite. I risultati recenti non hanno sorriso alla squadra, che ha raccolto poco e si trova ora nella condizione di dover reagire immediatamente per non compromettere il proprio cammino.

La situazione è resa ancora più delicata da alcune problematiche legate agli uomini a disposizione, soprattutto nel reparto offensivo, che limitano le soluzioni tattiche e costringono l’allenatore a trovare alternative. In questo momento serve soprattutto una risposta caratteriale, per ritrovare quella solidità che in passato aveva rappresentato un punto di forza.

Qui Pianese — La Pianese, invece, arriva con maggiore stabilità e con un’identità ben definita, costruita su un progetto che punta con decisione sulla crescita dei giovani. La squadra ha dimostrato di saper reggere il confronto anche in contesti impegnativi, mantenendo una buona continuità di rendimento e restando agganciata alle zone alte della classifica.

Dal punto di vista offensivo può contare su elementi capaci di incidere con regolarità, fattore che rappresenta una minaccia concreta per una difesa che, in questo momento, non sta vivendo la sua fase più brillante.

Gubbio-Pianese, probabili formazioni — Gubbio (3-5-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Podda, Rosaia, Carraro, Varone, Tentardini; Minta, La Mantia. Allenatore: Domenico Di Carlo

Pianese (3-4-3): Filippis; Ercolani, Gorelli, Amey; Sussi, Bertini, Proietto, Tirelli; Sodero, Fabrizi, Ianesi. Allenatore: Alessandro Birindelli