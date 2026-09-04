Lo Stadio Città dell'Aria di Guidonia Montecelio ospita una sfida importante per il cammino iniziale di Guidonia e Pianese. La partita si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 18:00, nel terzo turno di Serie C: i padroni di casa hanno raccolto 3 punti nelle prime due giornate, mentre gli ospiti sono a 1 punto e cercano il primo successo stagionale. Guidonia-Pianese è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI GUIDONIA-PIANESE IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Guidonia-Pianese. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio. Dove vedere Guidonia-Pianese in diretta TV e streaming Guidonia-Pianese sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e in streaming su NOW, nell'ambito della copertura della Serie C 2026/27. La partita inizierà sabato 5 settembre alle 18:00 e potrà essere seguita attraverso i dispositivi compatibili con i rispettivi servizi. Bet365 rappresenta inoltre una soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e individuare Guidonia-Pianese tra gli appuntamenti della giornata. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita. Come accedere allo streaming di Guidonia-Pianese Per cercare Guidonia-Pianese nel palinsesto live è necessario: scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Guidonia-Pianese tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta. Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta. Guidonia-Pianese: data, orario e informazioni sulla partita La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 allo Stadio Città dell'Aria di Guidonia Montecelio. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e in streaming su NOW. Partita: Guidonia-Pianese

Guidonia-Pianese Competizione: Serie C

Serie C Data: sabato 5 settembre 2026

sabato 5 settembre 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Città dell'Aria

Città dell'Aria Diretta TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù Dopo due giornate, il Guidonia è a quota 3 punti, mentre la Pianese è a 1 punto. Il Guidonia ha iniziato con il netto 3-0 sul Gubbio, prima di perdere 2-1 sul campo dell'Atalanta U23; la Pianese ha invece perso 2-0 contro il Campobasso all'esordio e ha poi pareggiato 0-0 contro il Vado. Il momento del Guidonia Il Guidonia Montecelio arriva alla terza giornata con 3 punti e la voglia di reagire immediatamente dopo la prima sconfitta stagionale. La squadra allenata da Giovanni Abate aveva iniziato il campionato con il convincente 3-0 sul Gubbio, firmato anche dalla doppietta di Giannotti, prima di arrendersi per 2-1 all'Atalanta U23 a Caravaggio. Vertainen ha accorciato le distanze nel recupero, ma senza riuscire a evitare il ko. Il tecnico ha utilizzato nelle prime due giornate un 4-3-3, con diversi elementi già protagonisti in entrambe le gare. Giannotti è stato decisivo all'esordio con due reti, mentre Vertainen ha trovato il gol anche contro l'Atalanta U23. In mezzo al campo, Celeghin, Spavone e Mulè hanno avuto spazio nelle scelte iniziali, mentre Esempio ha indossato la fascia di capitano nell'ultima gara. Il ritorno allo Stadio Città dell'Aria rappresenta quindi un'occasione importante per il Guidonia, che vuole trasformare il fattore campo in una spinta per tornare immediatamente alla vittoria. Il momento della Pianese La Pianese ha conquistato il primo punto della stagione nell'ultima giornata, resistendo allo 0-0 contro il Vado nonostante abbia giocato per oltre un'ora in inferiorità numerica dopo l'espulsione del portiere Pezzolato. La formazione di Luca Zanchetta aveva invece perso 2-0 sul campo del Campobasso nella prima giornata. Il tecnico ha confermato un 3-5-2 nella sfida contro il Vado, puntando su una struttura capace di proteggere la squadra anche dopo l'espulsione. Marco Bertini, Francesco Proietto, Leonardo Bellini, Luca Ercolani e Lorenzo Masetti sono alcuni degli elementi utilizzati nell'undici iniziale, mentre Gabriele Morelli e Manuel Tirelli hanno trovato spazio a gara in corso. La trasferta di Guidonia sarà un test significativo per la Pianese, chiamata a migliorare la produzione offensiva dopo due giornate nelle quali ha segnato una sola rete. Un risultato positivo permetterebbe alle zebrette di dare continuità al punto conquistato contro il Vado. Le probabili formazioni di Guidonia-Pianese Il Guidonia dovrebbe presentarsi con il 4-3-3 già utilizzato nella trasferta contro l'Atalanta U23. Drago è candidato alla conferma tra i pali, con Esempio, Mastrantonio, Celeghin e Zappella nella linea difensiva. A centrocampo dovrebbero trovare spazio Vertainen, Mulè e Spavone, mentre Giannotti, Baroni e Zappella possono comporre il reparto offensivo. In assenza di indicazioni più aggiornate, la formazione viene ricostruita sulla base dell'ultimo undici ufficiale utilizzato da Abate. La Pianese potrebbe rispondere con il 3-5-2 visto contro il Vado. Dopo l'espulsione nell'ultima giornata, Pezzolato non dovrebbe essere disponibile per la sfida e la porta potrebbe essere affidata a Zambuto. Ercolani, Masetti e Chesti sono candidati alla linea difensiva, mentre Morelli, Colombo, Bertini, Proietto e Testa possono comporre il centrocampo. Davanti, Fabrizi e Bellini rappresentano le principali soluzioni offensive. GUIDONIA (4-3-3): Drago; Esempio, Celeghin, Mastrantonio, Zappella; Vertainen, Mulè, Spavone; Giannotti, Baroni, Tonetto. Allenatore: Abate. PIANESE (3-5-2): Zambuto; Ercolani, Masetti, Chesti; Morelli, Colombo, Bertini, Proietto, Testa; Fabrizi, Bellini. Allenatore: Zanchetta.