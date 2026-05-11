Il Vitória Guimarães ospita il Casa Pia all’Estadio D. Afonso Henriques nella 33ª giornata di Primeira Liga con l’obiettivo di consolidare il proprio rendimento casalingo e chiudere al meglio il campionato davanti ai propri tifosi. La formazione di Gil Lameiras, ottava in classifica con 42 punti, arriva alla sfida dopo il pesante ko per 5-1 sul campo dello Sporting, ma nelle precedenti gare interne aveva ottenuto due importanti vittorie consecutive contro Rio Ave e Tondela, confermando una buona solidità tra le mura amiche. Momento complicato invece per il Casa Pia, terzultimo con 26 punti e ancora pienamente coinvolto nella lotta salvezza, reduce da tre sconfitte consecutive contro Tondela, Gil Vicente e Braga. Anche il rendimento esterno degli ospiti resta molto negativo, con una sola vittoria nelle ultime dieci trasferte di campionato, mentre gli ultimi precedenti tra le due squadre sono stati molto equilibrati, come dimostra lo 0-0 dell’andata. Guarda ora Guimaraes-Casa Pia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Guimaraes-Casa Pia, probabili formazioni

(4-2-3-1): Charles, Strata, Rivas, Abascal, Mendes, Beni, Nogueira, Miguel Nogueira, Samu, Saviolo, Silva.

Casa Pia (3-4-3): Sequeira, Goulart, Kaly, Sousa, Larrazabal, Ofori, Perez, Conte, Kiki, Livramento, Marques.

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