Haiti e Scozia inaugurano il loro cammino ai Mondiali 2026 con una sfida che potrebbe già avere un peso importante nell'economia del Girone C. Inserite nello stesso raggruppamento di Brasile e Marocco, le due nazionali sanno bene quanto possa essere determinante partire con una vittoria per alimentare le speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

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Al Gillette Stadium si affrontano due realtà molto diverse per tradizione ed esperienza internazionale, ma accomunate dall'ambizione di sorprendere.

Per Haiti si tratta di un appuntamento storico e di un'occasione per misurare la propria crescita su uno dei palcoscenici più prestigiosi del calcio mondiale. La Scozia, invece, torna a disputare una fase finale iridata con l'obiettivo di confermare i progressi mostrati negli ultimi anni e di ritagliarsi un ruolo da protagonista. I tre punti in palio all'esordio potrebbero rivelarsi decisivi in un girone che si preannuncia particolarmente competitivo.

Dove vedere Haiti-Scozia in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Haiti-Scozia, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sull'app di Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Qui Haiti

si presenta alsulle ali dell'entusiasmo dopo aver costruito un percorso di qualificazione di grande continuità. La nazionale caraibica ha saputo imporsi nellagrazie a una lunga serie di risultati positivi, mettendo in mostra un calcio offensivo e una notevole capacità realizzativa. Tra il 2024 e il 2025 sono arrivate dieci vittorie consecutive che hanno consolidato la fiducia del gruppo guidato da Sébastiene permesso alla selezione haitiana di conquistare uno storico pass per la fase finale.

L'avvicinamento alla competizione è stato caratterizzato da un clima di grande entusiasmo e dalla consapevolezza di poter rappresentare una delle possibili sorprese del torneo. Pur non avendo affrontato con regolarità avversari di altissimo livello internazionale, Haiti ha dimostrato organizzazione, compattezza e una buona efficacia negli ultimi trenta metri, qualità che proverà a sfruttare anche contro una formazione più esperta come la Scozia.

Qui Scozia

Latorna ai Mondiali dopo una lunga assenza grazie a un percorso di qualificazione convincente, nel quale la squadra di Steveha confermato la crescita mostrata negli ultimi cicli internazionali. Gli scozzesi hanno costruito la loro qualificazione attraverso prestazioni solide e una notevole organizzazione tattica, facendo leva su un gruppo ormai consolidato e ricco di elementi abituati ai principali campionati europei.

Anche le ultime amichevoli hanno fornito indicazioni positive. Le vittorie contro Curaçao e Bolivia, entrambe accompagnate da quattro reti realizzate, hanno evidenziato una squadra in salute e capace di produrre gioco con continuità. Giocatori come Robertson, McTominay, Christie e Adams rappresentano il nucleo di una nazionale che punta a superare la fase a gironi e che arriva all'appuntamento mondiale con aspettative e ambizioni importanti.

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Le probabili formazioni di Haiti-Scozia

Haiti dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 votato all'equilibrio, con Placide a difesa della porta e una linea arretrata composta da Carlens, Ade, Delcroix ed Experience. In mezzo al campo il tandem formato da Bellegarde e Jean-Jacques avrà il compito di garantire copertura e intensità, mentre sulla trequarti agiranno Deedson, Providence e Isidor a sostegno dell'unica punta Pierrot, principale riferimento offensivo della selezione caraibica.

La Scozia risponderà con il collaudato 4-3-3 di Steve Clarke. Davanti a Gunn dovrebbero agire Hickey, Hanley, Hendry e il capitano Robertson, mentre in mediana qualità e dinamismo saranno affidati a Ferguson, Christie e soprattutto McTominay. Nel tridente offensivo spazio a Doak e Adams ai lati di Shankland, con l'obiettivo di sfruttare la maggiore esperienza internazionale e il superiore tasso tecnico per indirizzare la gara fin dalle prime battute.

HAITI (4-4-2): Placide; Arcus, Delcroix, Duverne, Experience; Deedson, Bellegarde, Jacques, Casimir; Pierrot, Isidor. CT: Migné.

SCOZIA (4-4-2): Gunn; Hickey, Souttar, Hendry, Robertson; Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Shankland, Adams. CT: Clarke.

Cosa aspettarsi dalla partita

Per inon c'è partita. Lagode dei favori del pronostico e alla luce delle goleade nelle ultime due amichevoli contro, non è da escludere che la squadra dine possa realizzare una terza.dovrà provare quantomeno a limitare i danni e ad evitare una figuraccia.

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