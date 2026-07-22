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La UEFA Europa League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Hajduk Spalato-Pafos, in programma giovedì 23 luglio alle ore 19:00. La formazione croata ospita il club cipriota allo Stadion Poljud nel primo atto di un doppio confronto che mette in palio l'accesso al turno successivo della competizione europea.
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L'Hajduk Spalato vuole sfruttare il calore del PoljudL'Hajduk Spalato arriva alla sfida dopo aver superato il primo turno preliminare contro lo Žilina e punta a proseguire il proprio cammino europeo. La formazione croata vuole sfruttare il fattore campo e l'atmosfera del Poljud per ottenere un risultato positivo nella gara d'andata.
Davanti ai propri tifosi l'Hajduk proverà a imporre il proprio ritmo, cercando di mettere pressione agli avversari e costruire un vantaggio importante in vista della trasferta di ritorno a Cipro.
Il Pafos cerca un risultato importante in trasfertaIl Pafos rappresenta un avversario in crescita nel panorama calcistico europeo. Il club cipriota ha conquistato l'accesso all'Europa League dopo una stagione importante e vuole confermare i progressi degli ultimi anni anche nelle competizioni UEFA.
Gli ospiti cercheranno di gestire la partita con attenzione, puntando sulla solidità difensiva e sulla capacità di colpire negli spazi per portare a casa un risultato utile dal difficile campo croato.
Il momento delle due squadreL'Hajduk Spalato parte con il vantaggio di giocare la gara d'andata davanti al proprio pubblico e sa quanto possa essere importante ottenere una vittoria per affrontare il ritorno con maggiore tranquillità. La squadra croata dovrà però evitare cali di concentrazione contro un avversario organizzato.
Il Pafos, invece, punta sull'entusiasmo e sulla qualità della propria rosa per mettere in difficoltà l'Hajduk. Un pareggio o una sconfitta di misura permetterebbero comunque ai ciprioti di giocarsi tutto nella gara decisiva davanti ai propri tifosi.
Le probabili formazioni di Hajduk Spalato-PafosLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida fondamentale nella corsa verso il terzo turno preliminare di UEFA Europa League.
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