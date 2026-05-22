Ci sono giornate in cui pure alzarsi dal divano sembra una sofferenza, figurarsi giocare una partita così pesante. Eppure venerdì 23 maggio alle ore 15:00, Halmstads e Orgryte IS dovranno stringere i denti e correre comunque, perché questa sfida può cambiare parecchio nella parte bassa dell’Allsvenskan. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HALMSTADS-ORGRYTE CLICCA SU BET365.

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Dove guardare Halmstads-Orgryte in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre

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L’Halmstads continua a cercare la prima vittoria stagionale in campionato, ma nell’ultimo turno ha almeno mostrato segnali incoraggianti pareggiando 1-1 contro l’Elfsborg. La squadra ha sofferto molto il possesso avversario, ma è riuscita a restare compatta e a portare a casa un punto importante sul piano morale. I numeri offensivi restano però molto limitati: appena cinque gol segnati in otto partite e parecchie difficoltà nella costruzione della manovra offensiva. Davanti al proprio pubblico, tuttavia, l’Halmstads prova spesso ad aumentare intensità e aggressività, cercando di sfruttare soprattutto le ripartenze veloci e le palle inattive.

L’Orgryte IS arriva invece da una sconfitta spettacolare per 3-2 contro il Goteborg, una gara nella quale la squadra ha mostrato ancora una volta limiti difensivi molto evidenti. Gli ospiti hanno già subito 21 gol in otto partite, uno dei peggiori dati dell’intero campionato, e faticano tremendamente a mantenere equilibrio nei momenti di pressione avversaria. Anche il rendimento generale resta negativo, con una sola vittoria ottenuta finora in stagione. Tuttavia, offensivamente l’Orgryte riesce quasi sempre a creare qualcosa, soprattutto quando riesce a sfruttare gli spazi concessi dagli avversari.

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