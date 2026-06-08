La sfida di tennis tra Quentin Halys e Yuta Shimizu Shimabukuro è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 e si gioca martedì 9 giugno alle ore 11:00. Un incontro interessante tra due giocatori che cercano punti importanti per proseguire il proprio cammino nel torneo e conquistare un posto negli ottavi di finale. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Halys arriva a questo appuntamento forte della sua esperienza nel circuito ATP e di un tennis molto aggressivo, basato soprattutto sulla qualità del servizio e sulla capacità di chiudere rapidamente gli scambi.

Lo Shimabukuro, invece, proverà a sfruttare la propria rapidità e continuità da fondo campo per mettere pressione all’avversario e restare in partita nei momenti decisivi.

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Il momento dei due tennisti

Halys cercherà di imporre il proprio tennis offensivo e sfruttare il servizio per comandare gli scambi.

Shimabukuro proverà invece a rispondere con ritmo e solidità da fondo campo, cercando di allungare gli scambi e mettere in difficoltà il francese.

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