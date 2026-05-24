Il Briskeby Stadion ospiterà lunedì 25 maggio alle ore 17:00 una sfida importante per la classifica di Eliteserien tra HamKam e Lillestrom SK. Due squadre che arrivano all’appuntamento con obiettivi diversi ma entrambe intenzionate a conquistare punti preziosi in una fase della stagione già molto delicata. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HAMKAM-LILLESTROM CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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L’HamKam si presenta alla gara dopo la sconfitta sul campo del Fredrikstad, una partita nella quale la squadra aveva comunque mostrato personalità e capacità di creare occasioni offensive. Il rendimento casalingo resta però uno dei punti di forza principali del club, reduce da tre vittorie consecutive davanti ai propri tifosi. La squadra proverà quindi a sfruttare ancora una volta il fattore campo per mettere in difficoltà una delle formazioni più solide del campionato.

Il Lillestrom arriva invece dopo il ko interno contro il Kristiansund, risultato che ha interrotto un periodo molto positivo. Nonostante la sconfitta, la squadra continua a occupare le zone alte della classifica grazie a un campionato fin qui molto convincente, costruito su organizzazione tattica, qualità offensiva e buona continuità di rendimento.

Probabili formazioni

L’HamKam dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 molto compatto, cercando intensità sugli esterni e aggressività nelle ripartenze offensive. Davanti a Sandberg agiranno Gjone, Sjoelstad e Amundsen-Day, mentre Jonsson e Hoffmann avranno il compito di spingere sulle corsie laterali. In mezzo al campo spazio a Trondsen, Metcalfe e Potur, con Niang e Johnsgaard coppia offensiva.

Il Lillestrom dovrebbe invece rispondere con un 4-1-4-1 equilibrato. Dahlberg guiderà la difesa composta da Ranger, Foss, Gabrielsen e Paintsil. Krygaard agirà davanti alla retroguardia, mentre Karlsbakk, Ibrahimaj e Drammeh proveranno a sostenere la fase offensiva insieme a Felix Va.

HamKam (3-5-2): Sandberg; Gjone, Sjoelstad, Amundsen-Day; Jonsson, Trondsen, Metcalfe, Potur, Hoffmann; Niang, Johnsgaard.

Lillestrom (4-1-4-1): Dahlberg; Ranger, Foss, Gabrielsen, Paintsil; Krygaard; Alperud, Karlsbakk, Ibrahimaj, Drammeh; Felix Va.

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