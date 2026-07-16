Dopo l'1-1 maturato nella gara d'andata, Hamrun Spartans e Runavik si ritrovano di fronte per il ritorno del primo turno di qualificazione di Conference League, con la qualificazione ancora completamente in bilico. Al Centenary Stadium di Ta' Qali, i maltesi proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare il passaggio del turno, mentre gli ospiti cercheranno di confermare quanto di buono mostrato nella prima sfida. Il calcio d'inizio è fissato per giovedì 16 luglio alle ore 19:30. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HAMRUN-RUNAVIK CLICCA SU BET365.

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Qui Hamrun

L'Hamrun Spartans si presenta all'appuntamento con grande fiducia dopo aver chiuso la scorsa stagione conquistando la finale per il terzo posto della Premier League maltese, vinta 2-0 contro il Valletta grazie alle reti di Mbong e Céter. La squadra guidata da Stefano Sanderra è ancora in fase di preparazione in vista del nuovo campionato, ma il prezioso pareggio ottenuto all'andata in trasferta rappresenta un ottimo punto di partenza per cercare la qualificazione davanti ai propri tifosi.

Qui Runavik

Il Runavik, invece, può contare su una condizione atletica migliore, essendo già nel pieno della stagione. La formazione delle Isole Faroe guida il proprio campionato con 34 punti dopo 16 giornate ed è reduce da due pareggi consecutivi contro Víkingur (3-3) e Klaksvik (0-0). Forte di un ritmo partita superiore, la squadra di Sigurdur Ragnar Eyjolfsson proverà a mettere in difficoltà i maltesi e conquistare il pass per il turno successivo.

Probabili formazioni Hamrun-Runavik

Célio; Polito, Emerson, Biatoumoussoka, Bjornstad; Compri, Grech, Ipalibo, Guillaumier; Céter, Villela.: Stefano Trinchera

Runavik (4-3-3): Amos; Elisson, Obbekjaer, Davidsen, Benjaminsen; Nolsoe, Przybylski, Joensen; Lindh, Hestad, Knudsen. Allenatore: Sigurdur Ragnar Eyjolfsson

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