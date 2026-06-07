La sfida di tennis tra Yannick Hanfmann e Aleksandar Kovacevic è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 in Olanda e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 11:00. Un match interessante tra due giocatori molto solidi e fisici, pronti a contendersi un posto negli ottavi di finale in un torneo sempre equilibrato. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Hanfmann arriva a questo appuntamento con il suo consueto tennis potente, basato soprattutto su servizio e colpi da fondo molto profondi. Il tedesco proverà a comandare gli scambi fin dai primi punti.

Il Kovacevic, invece, è un giocatore aggressivo e in crescita, capace di alzare il ritmo e giocare con grande intensità. L’americano cercherà di mettere pressione costante per prendere in mano la partita.

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Il momento dei due tennisti

Hanfmann cercherà di imporre potenza e servizio per controllare il ritmo del match.

Kovacevic proverà invece a rispondere con aggressività e continuità, cercando di allungare gli scambi.

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