Yannick Hanfmann torna a Kitzbühel con l'obiettivo di confermare il buon feeling mostrato in passato sui campi austriaci. Il tedesco è chiamato a difendere i punti conquistati nella scorsa edizione del torneo, quando riuscì a raggiungere i quarti di finale.

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Il momento dei due tennisti

Il rendimento di Hanfmann in Austria è particolarmente positivo: nelle ultime cinque partecipazioni sui campi di Kitzbühel, infatti, in quattro occasioni è riuscito ad arrivare almeno tra i migliori otto giocatori del torneo. Un dato che testimonia la sua capacità di adattarsi alle condizioni della competizione e alla superficie.

Al primo turno affronterà il padrone di casa Lukas Neumayer, giocatore attualmente fuori dalla top 100 del ranking mondiale ma pronto a sfruttare il sostegno del pubblico locale per cercare un risultato di prestigio. L'energia dell'ambiente potrebbe rappresentare un elemento importante per il tennista austriaco, chiamato a mettere in campo una prestazione di grande intensità.

Il precedente tra i due sorride a Hanfmann: nell'unico confronto disputato in carriera, proprio a Kitzbühel nella passata stagione, il tedesco si è imposto con un netto 2-0. Neumayer proverà quindi a sfruttare l'esperienza maturata da quell'incontro per affrontare con maggiore consapevolezza una sfida contro un avversario che conosce già bene.

Il match mette dunque di fronte l'esperienza e la continuità di Hanfmann alla voglia di emergere di Neumayer, in un debutto che promette interesse sul cemento austriaco.

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