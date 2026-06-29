L'erba di Wimbledon 2026 propone un confronto tra due giocatori dalle caratteristiche molto diverse. Martedì 30 giugno, alle ore 12:00 italiane, Yannick Hanfmann e Giovanni Mpetshi Perricard si sfideranno nel primo turno dei Championships, con l'obiettivo di conquistare un posto al secondo turno dello Slam londinese.

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Dove vedere Hanfmann-Perricard in diretta TV e streaming ufficiale

Yannick Hanfmann-Giovanni Mpetshi Perricard, in programma martedì 30 giugno alle ore 12:00 italiane, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. L'incontro sarà visibile anche in streaming attraverso Sky Go e NOW, disponibili su smart TV, computer, smartphone e tablet.

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Il momento di Yannick Hanfmann

Yannick Hanfmann arriva a Wimbledon dopo una preparazione sull'erba dai risultati alterni. Il tedesco ha ottenuto una prestigiosa vittoria contro Joao Fonseca nel primo turno del torneo di Halle, prima di arrendersi ad Alexander Zverev. Successivamente ha partecipato all'ATP di Maiorca, dove ha superato Adolfo Daniel Vallejo per poi essere eliminato dall'italiano Luciano Darderi.

Nelle ultime settimane Hanfmann ha mostrato buone percentuali al servizio, ma ha faticato a trasformare le occasioni in risposta, aspetto che potrebbe risultare determinante contro uno dei migliori battitori del circuito.

Il momento di Giovanni Mpetshi Perricard

Giovanni Mpetshi Perricard continua a essere uno dei giocatori più temibili sull'erba grazie a un servizio devastante. Il francese costruisce gran parte del proprio tennis sulla battuta, fondamentale con cui mantiene oltre il 90% dei turni di servizio e realizza una media molto elevata di ace.

I risultati recenti sono stati piuttosto altalenanti, ma le qualità del francese restano perfettamente adatte ai campi londinesi, dove pochi giocatori riescono a leggere con continuità il suo servizio.

LONDRA, INGHILTERRA - 16 giugno 2026: Giovanni Mpetshi Perricard, francese, esulta dopo aver conquistato un punto contro il connazionale Corentin Moutet durante il match di primo turno del tabellone di singolare maschile, nel corso della nona giornata degli HSBC Championships al Queen's Club, il 16 giugno 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Matthew Stockman/Getty Images)

Precedenti

Yannick Hanfmann e Giovanni Mpetshi Perricard si sono affrontati una sola volta nel circuito ATP. Il precedente risale al torneo di Chengdu 2024, dove il tedesco si impose in tre set dopo una sfida molto equilibrata. Hanfmann conduce quindi 1-0 nei confronti diretti.

Cosa aspettarci dalla partita tra Hanfmann-Perricard

Gran parte dell'incontro ruoterà attorno ai turni di battuta del francese. Mpetshiproverà a ottenere numerosi punti diretti con servizio e diritto, mentrecercherà di allungare gli scambi e sfruttare la maggiore esperienza negli scambi prolungati. Considerando le caratteristiche dei due giocatori, non è esclus

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