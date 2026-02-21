Hannover-Dresda: dove vedere la gara in streaming gratuito

Hannover–Dynamo Dresda si gioca domenica 22 febbraio 2026 alle 13:30

Stefano Sorce 21 febbraio - 14:24

La sfida tra Hannover-Dresda, in programma domenica 22 febbraio 2026 alle ore 13:30 alla Heinz von Heiden-Arena, mette di fronte due squadre che vivono momenti molto diversi ma con motivazioni forti. L’Hannover vuole consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre il Dynamo Dresda ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Dove vedere Hannover-Dresda in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento dell’Hannover — L’Hannover sta attraversando una delle fasi migliori della sua stagione. La squadra ha vinto quattro partite consecutive, dimostrando grande solidità mentale e soprattutto un attacco capace di colpire con continuità. Il recente successo per 3-2 sul campo dell’Hertha Berlino ha confermato la qualità offensiva e la capacità di reagire nei momenti difficili. La squadra si trova al quarto posto con 41 punti e continua a inseguire le prime posizioni. Il punto di forza resta la fase offensiva, con Källman riferimento centrale e diversi giocatori capaci di inserirsi e creare occasioni. Anche il rendimento interno rappresenta un fattore importante, con l’Hannover che riesce spesso a imporre il proprio ritmo davanti ai propri tifosi.

Il momento della Dynamo Dresda — La Dynamo Dresda occupa la diciottesima posizione con 21 punti e sta vivendo una stagione complicata, soprattutto per quanto riguarda la continuità dei risultati. La sconfitta per 2-1 contro l’Elversberg ha evidenziato alcune difficoltà difensive, ma la squadra continua a mostrare buone soluzioni offensive. Nonostante la posizione in classifica, il Dynamo resta una squadra capace di segnare con regolarità. Il problema principale è la gestione difensiva e la difficoltà nel mantenere il vantaggio. In trasferta servirà una prestazione attenta e compatta per limitare la qualità offensiva dell’Hannover.

Probabili formazioni di Hannover-Dresda — L’Hannover dovrebbe schierarsi con una difesa a tre composta da Tomiak, Ghita e Okon, con Neubauer e Oudenne sugli esterni pronti a garantire spinta e copertura. In mezzo al campo Leopold sarà il riferimento per la costruzione, affiancato da Aseko-Nkili per equilibrio e recupero palloni. In attacco, Yokota ed Elias Saad agiranno sugli esterni a supporto di Källman, principale terminale offensivo e punto di riferimento in area.

La Dynamo Dresda dovrebbe rispondere con una difesa a quattro guidata da Keller e Muller al centro, con Sterner e Rossipal sulle corsie laterali. A centrocampo Wagner e Amoako avranno il compito di proteggere la difesa e avviare l’azione, mentre sulla trequarti Bobzien, Hauptmann e Ceka cercheranno di supportare Vermeij, attaccante centrale incaricato di finalizzare le azioni offensive.

Hannover (3-4-3): Noll; Tomiak, Ghita, Okon; Neubauer, Aseko-Nkili, Leopold, Oudenne; Yokota, Källman, Elias Saad.

Dynamo Dresda (4-2-3-1): Schreiber; Sterner, Keller, Muller, Rossipal; Wagner, Amoako; Ceka, Hauptmann, Bobzien; Vermeij.

