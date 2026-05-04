Dove vedere Hapoel Tel Aviv-Real Madrid in diretta TV ed in streaming LIVE

Alle 18:00 di domani, martedì 5 maggio, scenderanno in campo Hapoel Tel Aviv e Real Madrid. Gli spagnoli godono del favore dei pronostici e possono chiudere la serie con la terza vittoria in tre partite: sarà compito degli israeliani provare a rimontare. Per scoprire come seguire la sfida di Eurolega, continua a leggere l'articolo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HAPOEL TEL AVIV-REAL MADRID SU BET365

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Il momento delle due squadre

La serie dei playoff di Eurolega è iniziata da poco: nel confronto tra Real Madrid e Hapoel Tel Aviv, la prima gara è terminata in favore della squadra spagnola, che si è portata in vantaggio per 86-82 mercoledì 29 aprile. La seconda sfida, giocata dopo pochi giorni, è stata ancora più convincente: il Real Madrid ha messo a segno ben 102 punti subendone soltanto 75. I padroni di casa hanno registrato una prestazione molto solida con diversi giocatori in doppia cifra, tra cui Facundo Campazzo, Mario Hezonja, Andrés Feliz, Usman Garuba e Théo Maledon. Male, invece, l'Hapoel, che si è fatto trovare fragile in difesa e impalpabile sotto canestro, ad eccezione di Daniel Oturu, che ha servito una prestazione da 19 punti.

Dato che nella Eurolega la serie è al meglio delle cinque, la sfida di domani rappresenta un appuntamento cruciale per il Real Madrid. Gli spagnoli infatti hanno il match point. Possono già chiudere la serie, e sarà poi compito dell'Hapoel Tel Aviv provare a strappare una vittoria che metta in discussione il vantaggio della squadra della capitale. Al campo, quindi, l'ultima parola.

I probabili quintetti di Hapoel Tel Aviv-Real Madrid

Hapoel Tel Aviv: Ish Wainright, Elijah Bryant, Antonio Klakeney, Daniel Oturu, Vasilije Micic.

Real Madrid: Facundo Campazzo, Mario Hezonja, Chuma Okeke, Alex Len, Alberto Abalde.

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