Hawks-Bucks: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Hawks-Bucks in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 19:32)

La sfida NBA tra Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks si gioca sabato 14 marzo alle 19:30 presso la State Farm Arena.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Hawks-Bucks in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la NBA.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Hawks-Bucks nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Atlanta arriva a questo appuntamento con un record di 34-31 e una striscia aperta di sette vittorie consecutive, costruita su un attacco da 117,8 punti di media e su una produzione crescente in transizione, dal palleggio e nelle letture secondarie. Il dato più significativo è la fiducia del momento: gli Hawks hanno appena superato Milwaukee 131-113 il 4 marzo nello scontro diretto e hanno confermato il buon periodo anche contro Dallas, mantenendo alta intensità offensiva e volume realizzativo. Per una squadra che in questa fase trova continuità quando riesce a imporre ritmo e vantaggio atletico sulle ali, giocare in casa è un dettaglio fondamentale.

Milwaukee arriva invece con un record di 27-37, un rendimento recente più fragile e una difesa che concede 116,0 punti a partita. I Bucks mantengono struttura, taglia e presenza interna per rendere difficile il gioco agli avversari, ma devono fare i conti con diversi status delicati: Jericho Sims e Kevin Porter Jr. sono game-time decision per problemi al ginocchio, Bobby Portis va monitorato per la schiena e Cormac Ryan è out. Anche Atlanta non è del tutto al completo: Jonathan Kuminga e Dyson Daniels sono entrambi game-time decision.