Hawks-Heat: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Hawks-Heat in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 20 febbraio - 01:00

Va in scena il secondo capitolo della sfida tra Hawks e Heat. Il 21 febbraio 2026, con un classico back-to-back destinato a pesare su ritmo, rotazioni e gestione delle energie.

Il momento delle due squadre — Alla State Farm Arena va in scena un confronto chiave per gli equilibri della zona play-in della NBA a Est, con gli Atlanta Hawks (26-30) pronti a sfidare i Miami Heat (29-27).

I numeri stagionali raccontano di due squadre diverse per identità, ma complessivamente vicine nel rendimento. Atlanta produce 117.3 punti a partita, ne concede 118.6, distribuisce ben 30.6 assist di media e tira con il 47.2% dal campo. Miami risponde con 119.6 punti segnati, 117.2 subiti, 28.6 assist e il 46.1% al tiro.

La differenza sta soprattutto nello stile: gli Hawks fanno del movimento di palla e della condivisione offensiva il loro marchio di fabbrica, mentre gli Heat puntano su un attacco più verticale e fisico, capace di garantire una produzione offensiva leggermente superiore. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per una partita dal ritmo medio-alto, dove la gestione delle rotazioni e l’impatto delle seconde linee potrebbero rivelarsi decisivi nel finale.