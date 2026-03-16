La sfida NBA tra Hawks e Magic si gioca alla mezzanotte tra lunedì 16 marzo e martedì 17 marzo. Gli Hawks vogliono sfruttare il fattore campo per trovare continuità e conquistare una vittoria importante davanti al proprio pubblico, mentre i Magic puntano a un successo in trasferta per migliorare il rendimento stagionale e restare competitivi nella Eastern Conference.
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Come accedere allo streaming—
Il momento delle due squadre—
Gli Hawks cercheranno di imporre ritmo offensivo e sfruttare il talento dei propri esterni per controllare la partita davanti al pubblico di casa.
I Magic proveranno a rispondere con intensità difensiva e gestione dei possessi, puntando a una prestazione solida per portare a casa una vittoria importante in trasferta.
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