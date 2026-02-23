derbyderbyderby streaming Hawks-Wizards streaming gratis della NBA: dove vedere la diretta tv live

Lo streaming gratis della gara di NBA Hawks-Wizards: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella

La notte NBA fa tappa alla State Farm Arena, dove gli Atlanta Hawks ospitano i Washington Wizards in una sfida di Eastern Conference che può pesare nella corsa alla post-season. Il match è in programma nella notte tra martedì 24 febbraio e mercoledì 25 febbraio alle ore 01:30 italiane, un appuntamento importante per entrambe per dare continuità ai propri risultati.

Hai tre possibilità per guardare Hawks-Wizards in streaming gratis:

Dove vedere Hawks-Wizards in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Hawks-Wizards è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere allo streaming live della partita, oltre a un set completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Una soluzione ideale per seguire l’NBA comodamente da qualsiasi dispositivo, con Sisal, Lottomatica e Goldbet che garantiscono una copertura completa dell’evento.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Hawks-Wizards nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    Gli Atlanta Hawks puntano sul fattore campo per imporre ritmo e qualità offensiva, cercando una vittoria che possa rafforzare la propria posizione in classifica. La capacità di controllare i possessi e limitare le palle perse sarà determinante contro un’avversaria che ama correre in transizione.

    I Washington Wizards arrivano ad Atlanta con l’obiettivo di sorprendere e portare a casa un successo esterno di peso. Servirà una prova solida su entrambi i lati del campo per restare competitivi per tutti i quarantaquattro minuti e sfruttare ogni occasione nei momenti chiave della gara.

