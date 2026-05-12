Il campionato scozzese propone la sfida tra Hearts-Falkirk, in programma mercoledì 13 maggio alle ore 21:00. Una gara importante per chiudere al meglio la stagione, con gli Hearts favoriti davanti al proprio pubblico ma con il Falkirk intenzionato a giocarsi le proprie possibilità. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO SCOZZESE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Gli

, allenati da Derek McInnes, si presentano con un 4-2-3-1 equilibrato e ricco di qualità offensiva. Shankland sarà il punto di riferimento avanzato, supportato da Kyziridis, Braga e Magnunsson sulla trequarti.

Il Falkirk, guidato da John McGlynn, risponde con lo stesso sistema di gioco, puntando su organizzazione e intensità. Graham agirà da terminale offensivo, con Miller e Wilson pronti a supportare la manovra.

Le probabili formazioni di Hearts-Falkirk

Ci si attende una partita intensa, con gli Hearts chiamati a fare la gara e il Falkirk pronto a sfruttare eventuali spazi in ripartenza. In match di questo tipo, saranno fondamentali concretezza e gestione dei momenti chiave.

Hearts (4-2-3-1): Gordon, McCart, Findlay, Halkett, Altena, Devlin, Baningime, Kyziridis, Braga, Magnunsson, Shankland. Allenatore: Derek McInnes

Falkirk (4-2-3-1): Bain, Lissah, Allan, Henderson, McCann, Spencer, Cartwright, Wilson, Tait, Miller, Graham. Allenatore: John McGlynn

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