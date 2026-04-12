Heat-Hawks Streaming e Diretta LIVE: dove vedere la NBA in TV

Heat-Hawks: info partita, dove vedere la parte conclusiva della regular season della NBA in Diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 08:32)

La sfida tra i Miami Heat e gli Atlanta Hawks assume un peso specifico importante, perché arriva nell’ultimo tratto di stagione regolare e con scenari playoff ancora da definire. Non è una semplice partita di calendario: in palio ci sono posizionamento, vantaggi e inerzia mentale in vista della post-season. Guarda ora Heat-Hawks GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Heat — I Miami Heat hanno già la certezza di disputare il play-in per il quarto anno consecutivo, ma non intendono fermarsi qui. L’obiettivo è chiaro: ottenere il fattore campo nello scontro diretto decisivo. Per riuscirci, serve una vittoria contro Atlanta e una combinazione favorevole dagli altri campi.

La squadra arriva da un netto successo su Washington, che ha interrotto un momento complicato, fatto di molte più sconfitte che vittorie nelle ultime settimane. Il dato che racconta meglio Miami è legato al tiro da tre: quando l’attacco si accende dall’arco, gli Heat cambiano volto e diventano estremamente difficili da battere.

Qui Hawks — Sul fronte opposto, gli Atlanta Hawks arrivano con uno stato d’animo completamente diverso. La qualificazione ai playoff è già in tasca, un traguardo che mancava da qualche stagione, e ora l’attenzione si sposta sul piazzamento finale. La squadra è ancora in bilico tra il quinto e il sesto posto, con possibili accoppiamenti molto diversi al primo turno. Questo rende la partita tutt’altro che secondaria anche per Atlanta.