La sfida NBA tra Heat e Lakers si gioca alle 01:00 tra giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo. Si tratta di uno dei confronti più affascinanti della notte NBA: i Miami Heat proveranno a sfruttare il fattore campo per imporre il proprio ritmo e mantenere solidità nella Eastern Conference, mentre i Los Angeles Lakers cercano un successo in trasferta che potrebbe rivelarsi pesante nella corsa alla postseason della Western Conference.
La diretta streaming
Heat-Lakers, dove vedere diretta tv live: la NBA in streaming gratis
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Gli Heat puntano sulla propria organizzazione difensiva e sulla capacità di gestire i ritmi della partita per mettere in difficoltà una squadra ricca di talento come quella californiana. Giocare davanti al pubblico di Miami potrebbe rappresentare un fattore importante.
I Lakers, dal canto loro, arrivano con l’obiettivo di imporre la propria qualità offensiva e sfruttare la profondità del roster per controllare la gara. Una vittoria in trasferta contro una squadra solida come Miami rappresenterebbe un segnale forte nella stagione dei gialloviola.
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