La sfida NBA tra Heat e Lakers si gioca alle 01:00 tra giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo . Si tratta di uno dei confronti più affascinanti della notte NBA: i Miami Heat proveranno a sfruttare il fattore campo per imporre il proprio ritmo e mantenere solidità nella Eastern Conference, mentre i Los Angeles Lakers cercano un successo in trasferta che potrebbe rivelarsi pesante nella corsa alla postseason della Western Conference.

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