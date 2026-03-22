La sfida NBA tra Heat e Spurs si gioca alla mezzanotte tra lunedì 23 marzo e martedì 24 marzo. I Miami Heat vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e mantenere continuità nel rendimento stagionale, mentre i San Antonio Spurs cercano un successo in trasferta per consolidare la propria posizione nella Western Conference.
La diretta streaming
Heat-Spurs, la NBA in diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis
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Dove vedere Heat-Spurs in diretta TV e in streaming LIVE—
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Heat punteranno su intensità difensiva e gestione dei possessi chiave per imporre il proprio ritmo e mettere in difficoltà gli avversari.
Gli Spurs cercheranno di sfruttare velocità e qualità offensiva per restare competitivi e ottenere una vittoria esterna di valore.
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