I preliminari di UEFA Conference League propongono la sfida d’andata tra Hegelmann-Paide, in programma giovedì 9 luglio alle ore 18:00. Il club lituano e la formazione estone si affrontano nel primo turno di qualificazione della competizione europea con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo in vista della gara di ritorno.

PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO EUROPEO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

PER GUARDARE IL TENNIS E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU

Dove vedere Hegelmann-Paide in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l'incontro.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Hegelmann-Paide nel palinsesto Live

L'Hegelmann vuole sfruttare il fattore campo

L'

arriva alla sfida europea rappresentando il calcio lituano e con l'ambizione di superare il primo ostacolo della Conference League. Il club ha vissuto una crescita importante negli ultimi anni e punta a sfruttare la gara casalinga per mettere pressione agli avversari e costruire un vantaggio in vista del ritorno.

La squadra lituana cercherà di imporre il proprio ritmo, facendo leva sull'organizzazione tattica e sulla capacità di mantenere equilibrio tra fase difensiva e offensiva. In un doppio confronto europeo, partire bene davanti ai propri tifosi può rappresentare un elemento decisivo.

Il Paide cerca il colpo in trasferta

Il

arriva dall'Estonia con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo lontano da casa. La formazione estone sa che una prestazione solida nella gara d'andata può essere fondamentale per giocarsi poi la qualificazione nel secondo incontro davanti al proprio pubblico.

Gli ospiti proveranno a limitare i rischi e sfruttare eventuali spazi concessi dall'Hegelmann, puntando su compattezza e attenzione nei momenti chiave della partita.

Il momento delle due squadre

L'

vuole partire con il piede giusto nel proprio percorso europeo. La squadra lituana dovrà cercare di controllare il gioco e trovare il modo di scardinare la difesa avversaria senza concedere troppe occasioni in ripartenza.

Il Paide invece arriva con la consapevolezza che una gara d'andata ben gestita potrebbe cambiare gli equilibri della qualificazione. Gli estoni punteranno soprattutto sulla solidità e sulla capacità di restare dentro la partita per tutti i novanta minuti.

Le probabili formazioni di Hegelmann-Paide

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Trattandosi della gara d'andata di un preliminare europeo, entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini più esperti e ai giocatori maggiormente abituati a gestire la pressione delle sfide internazionali.

CLICCA QUI PER GUARDARE I PRELIMINARI DI CONFERENCE LEAGUE IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU