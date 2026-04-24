Novanta minuti che possono cambiare tutto nella zona bassa della classifica: Heidenheim-St. Pauli, in programma sabato 25 aprile 2026 alle ore 15:30, è uno scontro diretto che pesa tantissimo nella corsa salvezza. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HEIDENHEIM-ST.PAULI SU BET365

Dove vedere Heidenheim-St.Pauli in diretta TV ed in streaming LIVE

Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Il momento delle due squadre

L’Heidenheim è con le spalle al muro. Ultimo in classifica con 19 punti, la squadra arriva da una sconfitta contro il Friburgo e da un rendimento molto negativo: una sola vittoria nelle ultime dieci partite. La salvezza è ancora possibile, ma serve un cambio netto e immediato, soprattutto negli scontri diretti come questo.

Il St. Pauli si trova poco sopra, al 16° posto con 26 punti, in piena zona pericolosa. Il pareggio contro il Colonia, con la rete di Mets, ha mosso la classifica, ma non basta. La squadra ha comunque dimostrato qualcosa in più rispetto agli avversari nelle ultime settimane e ha l’occasione concreta di allungare proprio su una diretta concorrente, avvicinandosi alla zona playout con maggiore fiducia.

Le probabili formazioni di Heidenheim-St.Pauli

Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi al 4-4-2, puntando su un approccio diretto. L’Heidenheim cercherà di sfruttare il fattore campo e la fisicità offensiva, mentre il St. Pauli proverà a colpire con maggiore organizzazione e transizioni rapide.

Heidenheim (4-4-2): Ramaj; Busch, Mainka, Foehrenbach, Behrens; Ibrahimovic, Schoeppner, Dorsch, Honsak; Zivzivadze, Pieringer.

St. Louis Pauli (4-4-2): Vasilj; Ando, ​​Wahl, Mets, Saliakas; Rasmussen, Irvine, Pyrka, Sinani; Fujita, Hountondji.

CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HEIDENHEIM-ST.PAULI SU BET365