Helsingborg-Landskrona streaming, orario e probabili formazioni del derby della Scania valido per la Superettan. Sfida storica all'Olympia
Quando Helsingborg e Landskrona si trovano una di fronte all'altra, la classifica passa inevitabilmente in secondo piano. La rivalità tra le due città della Scania rappresenta infatti una delle più sentite del calcio svedese e promette di regalare ancora una volta un'atmosfera speciale all'Olympia, teatro della sfida in programma giovedì 11 giugno alle ore 19:00. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HELSINGBORG-LANDSKRONA CLICCA SU BET365.
IL MATCH TRA HELSINGBORG-LANDSKRONA SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA
Dove guardare Helsingborg-Landskrona in diretta TV e in streaming gratuito
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Il momento delle due squadre
L'Helsingborg arriva all'appuntamento con la volontà di cancellare immediatamente la sconfitta interna subita contro il Norrkoping nell'ultima giornata. La formazione rossoblù ha alternato buone prestazioni a risultati deludenti durante questa prima parte di stagione, come dimostrano le quattro vittorie e le quattro sconfitte raccolte nelle prime dieci giornate. I diciotto gol segnati confermano il potenziale offensivo della squadra, mentre i venti incassati rappresentano un dato che continua a limitare la crescita del gruppo.Il Landskrona si presenta invece dopo il pareggio per 2-2 contro il Brage. Una gara nella quale la squadra ha creato numerose occasioni da gol senza però riuscire a portare a casa l'intera posta in palio. Le quattro divisioni della posta conquistate finora raccontano una formazione spesso competitiva ma non sempre capace di trasformare le prestazioni in vittorie.
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